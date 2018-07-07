Синоптики рассказали о погоде на заключительный день Праздника Песни (2)

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Общество | 7 июля 2018 года, 16:05

В воскресенье, когда будет проходит заключительный день Праздника песни и танца, в Латвии ожидается переменная облачность, температура воздуха и скорость ветра не изменятся, прогнозируют синоптики.

Местами, в основном в крайних восточных районах, пройдут кратковременные дожди, скорость северо-западного ветра составит 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +10..+15 градусов, днем потеплеет до +19..+24 градусов, на побережье будет не более +17.

В Риге ожидается сухая погода, ветер северо-западный. Температура ночью составит +15 градусов, днем около +20.

В связи с жаркой погодой, Служба неотложной медицинской помощи выступила с предупреждением.

"Заключительный день Праздника песни обещает быть теплым и солнечным, поэтому призываем участников праздника особенно уделить внимание к своему здоровью - регулярно пейте воду, между репетициями отдыхайте, а в течение дня основательно питайтесь", - сказано в сообщении.

Комментарии 2
Кузя 1 час назад
Все эти дни природа была справедлива к участникам Праздника - не пытала ни дождем ни ветром . Спасибо ей за это . Погода , хоть и капризная дама , но наверняка песни участников и их чистые голоса покорили и Погоду , и она будет к ним благосклонна , как и все эти дни.
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Ух1 час назад
Ливня давай, как в Сочах
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