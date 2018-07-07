Синоптики рассказали о погоде на заключительный день Праздника Песни (2)
В воскресенье, когда будет проходит заключительный день Праздника песни и танца, в Латвии ожидается переменная облачность, температура воздуха и скорость ветра не изменятся, прогнозируют синоптики.
Местами, в основном в крайних восточных районах, пройдут кратковременные дожди, скорость северо-западного ветра составит 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до +10..+15 градусов, днем потеплеет до +19..+24 градусов, на побережье будет не более +17.
В Риге ожидается сухая погода, ветер северо-западный. Температура ночью составит +15 градусов, днем около +20.
В связи с жаркой погодой, Служба неотложной медицинской помощи выступила с предупреждением.
"Заключительный день Праздника песни обещает быть теплым и солнечным, поэтому призываем участников праздника особенно уделить внимание к своему здоровью - регулярно пейте воду, между репетициями отдыхайте, а в течение дня основательно питайтесь", - сказано в сообщении.
.@Dziesmu_svetki noslēguma dienās laiks solās būt silts un saulains, tāpēc aicinām svētku dalībniekus īpaši pievērst uzmanību savai veselībai – regulāri padzerties ūdeni, starp mēģinājumiem atpūsties ēnā un dienas laikā ieturēt kārtīgu maltīti. (1/2) pic.twitter.com/Y36Ek9hkKr— NMPdienests (@NMPdienests) 7 июля 2018 г.