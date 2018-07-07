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Сегодня исполняется 25 лет с восстановления в Латвии института президента государства. Сразу после восстановления независимости Латвии, в переходный период, функции главы государства выполнял председатель Верховного совета.

7 июля 1993 года Сейм избрал на должность президента Латвии Гунтиса Улманиса. За ним шла Вайра Вике-Фрейберга (1999-2007). С 2007 по 2011 год главой государства был Валдис Затлерс. А с 2011 по 2015 год - Андрис Берзиньш.

Тем временем 8 июля исполнится три года с момента избрания на пост президента Раймонда Вейониса.

8 июля 2015 года Раймондс Вейонис вступил в должность президента Латвии

Бывший президент Латвии Андрис Берзиньш в Доме Черноголовых символически передал Вейонису ключи от Рижского замка. Затем Вейонис символически уселся в президентское кресло, а Берзиньш положил ему руку на плечо в знак поддержки.

Вейонис принес в Сейме торжественную клятву, а на церемонии инаугурации заявил, что вся его дальнейшая работа будет посвящена укреплению и развитию традиций демократии, а также сплочению латвийского народа, защите его интересов и росту благосостояния.

После избрания глава государства заявил, что "намерен быть президентом всего латвийского общества, а потому готов общаться с журналистами на том языке, на котором к нему обращаются, если он этот язык знает".

Согласно новейшему опросу SKDS, деятельность Вейониса на посту главы государства положительно оценивают 55% респондентов.

По словам социолога Арниса Кактиньша, это довольно неплохая оценка. Одновременно он указывает на то, что народная поддержка Вейониса падает.

"Несмотря на то, что по-прежнему оценка деятельности Вейониса положительна, все же она имеет тенденцию к снижению", - говорит Кактиньш.

Популярность Вейониса стала снижаться с 2016 года, когда его работу положительно оценивали около 70% опрошенных. Кактиньш указал, что снижение числа поддерживающих Вейониса порождает вопрос, а можно ли ему доверить ключи от Рижского дворца еще на один срок.

По словам самого президента Раймонда Вейониса, за эти годы институт президента развивался, придерживаясь прочтения Конституции и традиций, введенных президентом Янисом Чаксте - президент Латвии как должностное лицо, обязанность которого - следить за тем, чтобы Конституция соблюдалась, а в обществе укреплялись демократические ценности.