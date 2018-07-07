"Давайте поможем!": мальчик из многодетной семьи надеется заработать на школу (15)
Пользовательница соцсети Facebook по имени Кристина опубликовала призыв помочь маленькому мальчику из многодетной семьи заработать деньги на школу. По словам женщины, мальчишка стоит на обочине шоссе, ведущего в Даугавпилс и продает собранную своими силами чернику.
"Недалеко от Даугавпилсе, на обочине шоссе, один маленький работящий гномик из семьи, в которой растут 10 детей, торгует своими силами собранной черникой, чтобы накопить денежку к школе! Если кому-то по пути и есть возможность, то поддержим маленького гномика", - написала пользовательница соцсети.
Кристина уточнила, что в данном месте нет никакого населенного пункта, но местечко находится между Ливаны и Даугавпилсом. Еще одна пользовательница написала, что дом находится сразу после Йерсики, по направлению в Ригу. Перед дорожным знаком "Daugavpils rajons" (Даугавпилсский район).
Люди стали активно делиться информацией.