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Пользовательница соцсети Facebook по имени Кристина опубликовала призыв помочь маленькому мальчику из многодетной семьи заработать деньги на школу. По словам женщины, мальчишка стоит на обочине шоссе, ведущего в Даугавпилс и продает собранную своими силами чернику.

"Недалеко от Даугавпилсе, на обочине шоссе, один маленький работящий гномик из семьи, в которой растут 10 детей, торгует своими силами собранной черникой, чтобы накопить денежку к школе! Если кому-то по пути и есть возможность, то поддержим маленького гномика", - написала пользовательница соцсети.

Кристина уточнила, что в данном месте нет никакого населенного пункта, но местечко находится между Ливаны и Даугавпилсом. Еще одна пользовательница написала, что дом находится сразу после Йерсики, по направлению в Ригу. Перед дорожным знаком "Daugavpils rajons" (Даугавпилсский район).

Люди стали активно делиться информацией.