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В этом году с 1 января по 5 июля в результате несчастных случаев на работе погибли 16 человек, а еще 26 человек были найдены умершими, свидетельствуют данные Государственной инспекции по труду (ГИТ).

Так, один из летальных несчастных случаев произошел потому, что работника сдавило демонтируемой металлической конструкцией. В другом случае мужчина 47 лет подошел слишком близко к автопогрузчику и был сбит на бетонный пол.

Согласно данным ГИТ, еще 78 человек с января по июль получили на рабочих местах тяжкие телесные повреждения.

В прошлом году за такой же период погибли 42 работника, тяжелые травмы на рабочих местах получили 95.

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