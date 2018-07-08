В этом году на рабочем месте погибли 16 человек, 26 были найдены умершими (6)

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Общество | 8 июля 2018 года, 12:56

В этом году с 1 января по 5 июля в результате несчастных случаев на работе погибли 16 человек, а еще 26 человек были найдены умершими, свидетельствуют данные Государственной инспекции по труду (ГИТ).

Так, один из летальных несчастных случаев произошел потому, что работника сдавило демонтируемой металлической конструкцией. В другом случае мужчина 47 лет подошел слишком близко к автопогрузчику и был сбит на бетонный пол.

Согласно данным ГИТ, еще 78 человек с января по июль получили на рабочих местах тяжкие телесные повреждения.

В прошлом году за такой же период погибли 42 работника, тяжелые травмы на рабочих местах получили 95.

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
Патриот 1 час назад
26 человек были найдены мертвыми! До чего докатились! Люди для государства как сдохшие собаки. Нашли, в яму, закопали! Мусор!
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Крыса2 часа назад
Это если вас найдут еа рабочем месте.. обычно это человек который просто мимо проходил
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Нам пофиг1 час назад
А мы танцуем и поем неделями...
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