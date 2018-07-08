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В пятницу, 6 июля, депутат Сейма Янис Домбрава (VL-TB/LNNK) опубликовал в соцсети Facebook эмоциональную запись, в которой он назвал народ Латвии избранным.

"Возможно я удостоюсь критики от тех, кому не нравится, что общество узнает правду и таким образом становится сильнее, им становится сложнее управлять. Не важно, как каждый из нас это назовет, но наш народ избран Богом", - написал депутат.

По его словам, это объясняется в том числе тем, что латышский народ смог "песнями разрушить ядерную сверхдержаву".

"Наш народ умнее и способнее многих других, но наша самая большая сила кроется в нашем духе. Его сила неизмерима. Как иначе можно объяснить то, что во время, когда королевские дома Европы разрушались перед викингами, наши предки были теми, кто рыскал в землях викингов? Как можно объяснить то, что так долго такой небольшой народ смог сохранить независимость от западных рыцарей и восточных князей? Как можно объяснить то, что можем из своих земель одновременно прогнать армии двух держав? Как можно объяснить то, что с помощью песни можем разгромить ядерную державу?" - изложил свои размышления Домбрава.

В завершении публикации депутат призвал своих подписчиков открыть глаза на происходящее, добавив, что наш народ могучий и наш дух не сломить".

Фото: flickr.com/Saeima