Понедельник будет облачным и дождливым (1)
Общество | 8 июля 2018 года, 21:19
В понедельник в Латвии усилится облачность, и местами, в основном в восточных районах, пройдут кратковременные дожди, прогнозировали синоптики.
Температура ночью понизится до +11..+16 градусов, местами в Курземе до +9 градусов
Днем воздух прогреется до +18..+24 градусов. Ветер умеренный северо-западный.
В Риге облачность усилится, существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +14 градусов, днем повысится до +20.
Фото: pixabay.com
Да хоть смерчь! Лишь бы этот позорный праздник быстрее закончился. Понаплодят уродов к 16 марта!!!! Янисы херовы!!!!
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