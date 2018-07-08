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В понедельник в Латвии усилится облачность, и местами, в основном в восточных районах, пройдут кратковременные дожди, прогнозировали синоптики.

Температура ночью понизится до +11..+16 градусов, местами в Курземе до +9 градусов

Днем воздух прогреется до +18..+24 градусов. Ветер умеренный северо-западный.

В Риге облачность усилится, существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +14 градусов, днем повысится до +20.

Фото: pixabay.com