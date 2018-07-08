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К инициированному оператором мобильной связи Tele2 движению "Латвия работает" менее чем за два месяца присоединились уже 50 работодателей, которые обязались целенаправленно работать над привлечением на работу в Латвии соотечественников, живущих за границей.

В целом участники движения обязались вернуть в Латвию по крайней мере 223 уехавших людей, предлагая конкретные рабочие места в очень разных сферах.

Среди первых 50 партнеров движения - предприятия и организации разных отраслей и размеров, в том числе учреждения государственного управления. Самое большое количество людей обязались вернуть Национальные вооруженные силы, которые ежегодно рассчитывают привлекать по 30 человек из числа уехавших.

Строительные предприятия GMG Grupa обязались вернуть в Латвию по крайней мере 40 человек. Tele2 до конца года планирует привлечь на работу в Ригу и регионы по крайней мере 10 уехавших за границу.

Первыми партнерами нового движения стали Министерство экономики, компания по торговле горючим Circle K Latvia, аудиторская компания Ernst&Young, ИТ-компания Evry Latvia, центр услуг Solvay Business Services Latvia, чартерная авиакомпания SmartLynx Airlines.

Движение охватывает различные отрасли, от розничной торговли, сферы обслуживания и ИТ, которые сейчас активно ищут работников, до консалтинговых компаний, организаций, связанных с искусством, и учреждений государственного управления. Движение поддерживает Латвийская торгово-промышленная палата.

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