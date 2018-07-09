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После завершения Праздника песни и танца в понедельник в районе Риги движение транспорта может стать интенсивнее, предупреждает Latvijas valsts ceļi.

"Призываем всех автоводителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать соответствующий скоростной режим и манеру езды", - отмечает предприятие.

9 июля водителям следует соблюдать особую осторожность, так как из Риги будут возвращаться участники Праздника песни и танца, что увеличит поток автотранспорта на дорогах Латвии.

Также по всей стране продолжаются ремонтные работы, напоминает LVC.

Добавим, в год столетия Латвии, в 2018 году Праздник песни и танца собрал 43000 участников.

Фото из Flickr/Satiksmes ministrija