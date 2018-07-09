Автоводителей призывают проявить терпение после Праздника песни и танца (2)

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Общество | 9 июля 2018 года, 10:03

После завершения Праздника песни и танца в понедельник в районе Риги движение транспорта может стать интенсивнее, предупреждает Latvijas valsts ceļi.

"Призываем всех автоводителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать соответствующий скоростной режим и манеру езды", - отмечает предприятие.

9 июля водителям следует соблюдать особую осторожность, так как из Риги будут возвращаться участники Праздника песни и танца, что увеличит поток автотранспорта на дорогах Латвии.

Также по всей стране продолжаются ремонтные работы, напоминает LVC.

Добавим, в год столетия Латвии, в 2018 году Праздник песни и танца собрал 43000 участников.

Фото из Flickr/Satiksmes ministrija

Комментарии 2
Рижанин23 часа назад
Без проблем.
Всё нормально.
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Кузя1 час назад
Боже , свершилось чудо , за всю неделю первый нормальный человеческий комент ! Как осточертели эти испражнения "добрых" жителей Риги , точнее определенной её части . Конечно, все задержки в дороге спокойно переждем . Снимаю шляпу перед работниками думы , которые содержали город в порядке во время праздника !
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