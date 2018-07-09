Синоптики рассказали о погоде на вторую половину недели
Общество | 9 июля 2018 года, 19:04
На этой неделе в Латвии будет теплая и временами знойная погода, ожидаются дожди, во второй половине недели - сильные и грозовые, прогнозируют синоптики.
До среды общее количество осадков будет небольшим - дожди ожидаются лишь местами. Ночью местами возможен туман. Ветер слабый, температура воздуха ночью от +10 до +16 градусов, днем на большей части территории страны - от +20 до +25 градусов.
В середине недели территории Латвии достигнет циклон из Центральной Европы с дождями и грозами. Сохранится теплая погода, в четверг температура воздуха может подняться до +27 градусов.
Ожидается слабый ветер, во время грозы - порывистый.
В конце недели осадков будет меньше, солнце будет выглядывать чаще.