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Управление по делам гражданства и миграции подготовило поправки к правилам Кабинета министров, согласно которым предусматривается увеличение платы за паспорта и ID-карты. Об этом сообщила передача LNT Ziņas.

Как пишет Kasjauns.lv, прейскурант на выдачу удостоверений личности не менялся с 2012 года, когда цены были еще в латах. Таким образом с 2014 года, когда Латвия перешла на евро, цены в пересчете на единую европейскую валюту получились не "круглые", поэтому их необходимо округлить. В Управлении по делам гражданства и миграции считают, что округлить суммы необходимо в большую сторону.

В результате вместо нынешних 14,23 евро за выдачу ID-карты латвийцам придется платить 15 евро, а за паспорта — 30 евро вместо нынешних 28,46 евро.

Комплект из паспорта и ID-карты обойдется получателю в 40 евро (сейчас — 35,57 евро).

Вместе с тем не планируется повышать прейскурант для детей, пенсионеров и инвалидов первой и второй групп. Для них ID-карта станет дешевле — 5 евро вместо прежних 7,11 евро.

Фото: Mixnews.lv