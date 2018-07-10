Канада будет командовать батальоном НАТО в Латвии еще пять лет (12)

фото

Общество | 10 июля 2018 года, 11:43

Канада на четыре года продлевает руководство размещенным в Адажи многонациональным батальоном НАТО, сообщил на пресс-конференции в Риге премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

До этого сроком, до которого Канада планировала командовать батальоном, был 2019 год, а теперь он будет продлен еще на четыре года, заявил Трюдо после встречи с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом.

Кучинскис отметил, что такое решение Канады - прекрасный подарок к столетию Латвии.

Боевая группа НАТО в Латвии размещена в целях реализации политики сдерживания и укрепления обороноспособности альянса, а также является демонстрацией солидарности и решимости защищать страны блока от любой агрессии.

На военной базе в Адажи батальон дислоцирован с июня 2017 года, в его состав входят более 1000 солдат из Канады, Албании, Чехии, Италии, Польши, Словакии, Словении и Испании.

Фото: flickr.com/Justin Trudeau

Комментарии 12
зирга галва.1 час назад
Не забудь стать на колени и облизать сапоги.
1
Ответить
Вот я не понял58 минут назад
Не понимаю, как можно Радоваться тому что на твоей земле хозяйничает чужая армия и ещё благодарить за это. Похоже что чувство раба они так и не смогли победить в себе.
2
Ответить
Першик1 час назад
Лет через 20 скажут что мы были против и нас опять оккупировали. Давайте потребуем компенсацию, проходили это уже не раз.
P.S Если конечно кто-то ещё останется на этой земле.
2
Ответить