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Канада на четыре года продлевает руководство размещенным в Адажи многонациональным батальоном НАТО, сообщил на пресс-конференции в Риге премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

До этого сроком, до которого Канада планировала командовать батальоном, был 2019 год, а теперь он будет продлен еще на четыре года, заявил Трюдо после встречи с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом.

Кучинскис отметил, что такое решение Канады - прекрасный подарок к столетию Латвии.

Боевая группа НАТО в Латвии размещена в целях реализации политики сдерживания и укрепления обороноспособности альянса, а также является демонстрацией солидарности и решимости защищать страны блока от любой агрессии.

На военной базе в Адажи батальон дислоцирован с июня 2017 года, в его состав входят более 1000 солдат из Канады, Албании, Чехии, Италии, Польши, Словакии, Словении и Испании.

Фото: flickr.com/Justin Trudeau