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Во вторник, 10 июля, в Риге будут проводить работы по ремонту водопровода, сообщает муниципальное предприятие Rīgas ūdens.

С 13 до 18 ремонтные работы пройдут в районе улицы Приедайнес 52, из-за чего в этом районе будет прекращено водоснабжение.

Подача воды будет прервана в следующих объектах:

на улице Приедайнес 25, 27, 29, 31, 50, 50A, 52, 54, 56, 58, 60;

на улице Калтувес 27A;

на улице Раушу 21.

Помимо этого до 18 часов планируются ремонтные работы на улице Йезусбазницас 16.

Подача воды будет прервана в следующих объектах:

на улице Йезусбазницас 5, 7, 9, 16;

на улице Элияс 18k-1, 18k-2, 18k-3;

на улице Маскавас 15.

Указанное время ремонта может меняться в связи с объемом работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды. Rīgas ūdens приносит свои извинения клиентам за доставленные неудобства.

Фото: Rīgas ūdens