Вейонис: наша армия - гарант безопасности Латвии и каждого ее жителя (19)

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Общество | 10 июля 2018 года, 13:45

Национальные вооруженные силы (НВС) - гарант безопасности Латвии и каждого ее жителя, который обеспечивает непрерывность существования государства, заявил президент Раймонд Вейонис, поздравляя латвийскую армию с 99-й годовщиной основания.

Как сообщили в канцелярии президента, Вейонис выразил удовлетворение прогрессом, которого Латвия достигла в области безопасности.

"Сегодня мы празднуем 99-ю годовщину основания латвийской армии. Спасибо солдатам, морякам и земессаргам за службу в НВС на страже свободы и независимости Латвии", - сказал президент.

Он отметил, что день за днем НВС растут не только численно, но и с точки зрения опыта и навыков. "Латвийская армия идет в ногу со временем, целенаправленно и оперативно меняясь перед лицом новых вызовов", - отметил Вейонис.

Чтобы подчеркнуть роль НВС, президент призывает объявить 10 июля официальным отмечаем днем.

Фото: flickr.com/Latvijas armija

Комментарии 19
nelojals2 часа назад
Каким образом армия может обезопасить каждого жителя от дебилов и воров во власти? Силовые структуры латысського недогосударства обеспечивают только безопасность марионеточного правяшего режима
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Патриот 2 часа назад
Ну куда России до Латвийских картонных самолётиков с дырками для ног те што летали на параде и фанерных танков что везли на семидесяти тонных трэилерах!!! А ты Вейонис посматривай иногда на себя в зеркало и думай че лапочишь! Клоун! С тебя уже вся Латвия ржёт!
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yes3 часа назад
и латвийской армией командуют войска чужих стран
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