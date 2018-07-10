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Национальные вооруженные силы (НВС) - гарант безопасности Латвии и каждого ее жителя, который обеспечивает непрерывность существования государства, заявил президент Раймонд Вейонис, поздравляя латвийскую армию с 99-й годовщиной основания.

Как сообщили в канцелярии президента, Вейонис выразил удовлетворение прогрессом, которого Латвия достигла в области безопасности.

"Сегодня мы празднуем 99-ю годовщину основания латвийской армии. Спасибо солдатам, морякам и земессаргам за службу в НВС на страже свободы и независимости Латвии", - сказал президент.

Он отметил, что день за днем НВС растут не только численно, но и с точки зрения опыта и навыков. "Латвийская армия идет в ногу со временем, целенаправленно и оперативно меняясь перед лицом новых вызовов", - отметил Вейонис.

Чтобы подчеркнуть роль НВС, президент призывает объявить 10 июля официальным отмечаем днем.

Фото: flickr.com/Latvijas armija