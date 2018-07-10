Режиссер о Празднике песни: мне стало страшно, это похоже на диктатуру (13)

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Общество | 10 июля 2018 года, 16:03

Праздник песни и танца завершился в воскресенье, 8 июля, и многие до сих пор делятся впечатлениями от увиденного. Не исключением оказался и латвийский режиссер Айк Карапетян, сравнивший национальные торжественные мероприятия с диктаторским режимом.

"Первый раз чуть-чуть посмотрел это мероприятие, стало страшно, выглядит как праздник в каком-нибудь режиме диктатуры. Жалко только, что народ недоволен красивой речью лидера", - написал Карапетян на своей странице в Twitter.

На кинорежиссера тут же обрушилась волна критики, многие были удивлены такой публикацией.

"Латыши обычно тихие, не воюют, склонят головы и мнут шапку перед господином. Праздник песни является тем мероприятием, когда просыпается наше самоуважение, потому что мы умеем праздновать песню и танец едино, интеллигентно и на высшем уровне. Страшно становится чужим, потому что непривычно. Удивляет, что Вы чужой...", - написала Дайга Гринберга.

В свою очередь Карапетян в ответ заявил, что имеет право на собственное мнение.

"Я не чужой, я тут родился и являюсь гражданином Латвии, почему у меня не может быть мнения о своем восприятии? Почему Вы думаете, что любой национальный фольклор обязательно должен быть интересен другим?", - заявил режиссер.

Пользователь Айнар Берзиньш поинтересовался у Карапетяна по какой причине ему становится страшно.

"Когда вижу собравшихся в одном месте латышей, которые годами усердно работали и могут вместе спеть не только самые простые музыкальные произведения, у меня появляется чувство гордости и душевного подъема. Интересно, каких взглядах о латышах и их месте в мире придерживается человек, которому от этого "становится страшно"?", - написал мужчина.

Латвийский кинорежиссер армянского происхождения указал, что сначала латышам стоит что-то изменить в стране, а уже потом с гордостью о себе петь.

"Мне страшно от массовых мероприятий, особенно, если их целью является поднятие патриотизма. Лучше бы такими массами поменяли что-то в стране и потом с гордостью бы о себе пели", - отметил Карапетян.

Напомним, за праздничными мероприятиями в прямом эфире наблюдали примерно 514,117 тыс. человек из Латвии, Великобритании, США, Германии и других стран. Прямые трансляции Латвийского телевидения смотрели люди в 23 странах мира, а на платформе LMT straume - в 61 стране.

Художественный руководитель танцевального представления "Земля Мары" Янис Пурвиньш отметил, что стадион "Даугава", на котором оно проходило, - единственное место в странах Балтии, где можно провести праздник танца такого масштаба - с 18,15 тыс. участников.

Фоторепортаж недели Праздника песни и танца можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Фото: mixnews.lv

Комментарии 13
Так не похоже43 минуты назад
А давно есть - тоталитарный режим, только яркого лидера-диктатора и не хватает.
3
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Ж42 минуты назад
А он,по сути,прав.Сначала дело,затем и песня.
2
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нда21 минуту назад
Зомбируют на то, что латыши тут главная нация , а все остальные должны этому решению подчиняться.А кто не согласен,могут выйти вон.Это очень неприятно.
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