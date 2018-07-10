Общество |

Праздник песни и танца завершился в воскресенье, 8 июля, и многие до сих пор делятся впечатлениями от увиденного. Не исключением оказался и латвийский режиссер Айк Карапетян, сравнивший национальные торжественные мероприятия с диктаторским режимом.

"Первый раз чуть-чуть посмотрел это мероприятие, стало страшно, выглядит как праздник в каком-нибудь режиме диктатуры. Жалко только, что народ недоволен красивой речью лидера", - написал Карапетян на своей странице в Twitter.

pirmo reizi biskin paskatijos so pasakumu, palika baisi, izskatas pec svetkiem kada diktaturas rezima, zel tikai, ka tauta nav apmierinata ar lidera skaisto runu. — Aik Karapetian (@AikKarapetian) 9 июля 2018 г.

На кинорежиссера тут же обрушилась волна критики, многие были удивлены такой публикацией.

"Латыши обычно тихие, не воюют, склонят головы и мнут шапку перед господином. Праздник песни является тем мероприятием, когда просыпается наше самоуважение, потому что мы умеем праздновать песню и танец едино, интеллигентно и на высшем уровне. Страшно становится чужим, потому что непривычно. Удивляет, что Вы чужой...", - написала Дайга Гринберга.

Latvieši parasti ir klusi,nekaro,nokar galvas un ņurca cepuri kungu priekšā. Dziesmu svētki ir tas pasākums,kad atraisās mūsu pašcieņa - jo spējam svinēt dziesmu un deju-vienoti,inteliģenti un augstākajā līmenī. Bet baisi tas ir svešajiem - jo negaidīti. Pārsteidz, ka Jūs svešs.. — Daiga Grinberga (@DaigaGrinberga) 9 июля 2018 г.

В свою очередь Карапетян в ответ заявил, что имеет право на собственное мнение.

"Я не чужой, я тут родился и являюсь гражданином Латвии, почему у меня не может быть мнения о своем восприятии? Почему Вы думаете, что любой национальный фольклор обязательно должен быть интересен другим?", - заявил режиссер.

neesmu sveshs, esmu dzimis seit un esmu LV pilsonis, kapec man nevar but savs viedoklis par savu uztveri. Kapec Jus domajat ka jebkura nacionala folklore obligati jabut interesantai citiem? — Aik Karapetian (@AikKarapetian) 9 июля 2018 г.

Пользователь Айнар Берзиньш поинтересовался у Карапетяна по какой причине ему становится страшно.

"Когда вижу собравшихся в одном месте латышей, которые годами усердно работали и могут вместе спеть не только самые простые музыкальные произведения, у меня появляется чувство гордости и душевного подъема. Интересно, каких взглядах о латышах и их месте в мире придерживается человек, которому от этого "становится страшно"?", - написал мужчина.

Man, kad redzu vienkopus sanākušus latviešus, kas daudzus gadus cītīgi strādājuši, vienoti spēj nodziedāt ne pašus vienkāršākos skaņdarbus, rodas pacilātības un lepnuma sajūtas. Interesanti, kādi ir uzskati par latviešiem un to vietu Pasaulē cilvēkam, kuram no tā "paliek baisi"? — Ainārs Bērziņš (@CilveksTaurenis) 10 июля 2018 г.

Латвийский кинорежиссер армянского происхождения указал, что сначала латышам стоит что-то изменить в стране, а уже потом с гордостью о себе петь.

"Мне страшно от массовых мероприятий, особенно, если их целью является поднятие патриотизма. Лучше бы такими массами поменяли что-то в стране и потом с гордостью бы о себе пели", - отметил Карапетян.

man ir baile, no masu pasakumiem, it seviski patriotisma celsanai. labak butu aizgajushi ar tadiem masiem mainit sava valsti kaut ko un tad ar lepnumu dzedat par sevi. — Aik Karapetian (@AikKarapetian) 10 июля 2018 г.

Напомним, за праздничными мероприятиями в прямом эфире наблюдали примерно 514,117 тыс. человек из Латвии, Великобритании, США, Германии и других стран. Прямые трансляции Латвийского телевидения смотрели люди в 23 странах мира, а на платформе LMT straume - в 61 стране.

Художественный руководитель танцевального представления "Земля Мары" Янис Пурвиньш отметил, что стадион "Даугава", на котором оно проходило, - единственное место в странах Балтии, где можно провести праздник танца такого масштаба - с 18,15 тыс. участников.

Фоторепортаж недели Праздника песни и танца можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Фото: mixnews.lv