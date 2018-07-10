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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало масштабную проверку использования служебного горючего депутатами Сейма, пишет газета Neatkarīgā rīta avīze.

Официально бюро по этому вопросу информации не предоставляет, но из достоверных источников известно, что сотрудники бюро изучают документы многих депутатов, на основе которых выплачивались компенсации за транспортные расходы.

Издание отмечает, что отчетные документы части депутатов являются запутанными — они не пользуются топливными картами, а лишь сдают в бухгалтерию парламента чеки за купленный ими бензин. В результате следователям KNAB пришлось явиться в помещения Сейма и фотографировать приложенные чеки.

Напомним, за первый квартал этого года депутатам Сейма были выплачены компенсации в размере 115 010 евро за расходы на транспорт и аренду жилья.

В целом предусматриваемая для депутатов норма компенсации во все месяцы была больше, чем сумма, которая была использована. Например, в апреле эта норма составляла 38 814 еврр.

В апреле члены парламента получили 9688 евро в компенсациях за аренду квартир, а 17 860 - за транспортные расходы.

Фото: flickr.com/Saeima