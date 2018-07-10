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На побережье Даугавгривы волнами вынесло обломки затонувшего старого корабля, пишет Skaties.lv .

В Музее истории Риги и мореходства указали, что развалины корабля надо спасать, иначе они уйдут в небытие.

Как отметила специалист музея по истории Ирена Стреле, вымытые на берег обломки корабля достаточно древние - судно было построено по крайней мере в XVII веке, о чем свидетельствуют соединительные штифты. По ее словам, корабль, скорее всего, был большим.

Проблемой на данный момент является ограниченность по времени - с прошлой недели развалины унесло водой еще на 30-40 метров дальше. Если обломки судна не подобрать сейчас, их либо унесет обратно в море, либо их испортят отдыхающие, указала Стреле.

Однако представитель музея отметила, что процесс по спасению развалин дорогой и длительный и у государства, скорее всего, не будет на это денег. Стреле заявила, что учитывая древнюю историю мореходства в Балтийском море, Латвии пришло время задуматься о создании морского музея.

Фото: Kristaps Tālbergs 900 Sekundes