На побережье Даугавгривы вымыло обломки древнего корабля (4)

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Общество | 10 июля 2018 года, 20:50

На побережье Даугавгривы волнами вынесло обломки затонувшего старого корабля, пишет Skaties.lv .

В Музее истории Риги и мореходства указали, что развалины корабля надо спасать, иначе они уйдут в небытие.

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Как отметила специалист музея по истории Ирена Стреле, вымытые на берег обломки корабля достаточно древние - судно было построено по крайней мере в XVII веке, о чем свидетельствуют соединительные штифты. По ее словам, корабль, скорее всего, был большим.

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Проблемой на данный момент является ограниченность по времени - с прошлой недели развалины унесло водой еще на 30-40 метров дальше. Если обломки судна не подобрать сейчас, их либо унесет обратно в море, либо их испортят отдыхающие, указала Стреле.

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Однако представитель музея отметила, что процесс по спасению развалин дорогой и длительный и у государства, скорее всего, не будет на это денег. Стреле заявила, что учитывая древнюю историю мореходства в Балтийском море, Латвии пришло время задуматься о создании морского музея.

Фото: Kristaps Tālbergs 900 Sekundes

Комментарии 4
Макс1 час назад
У страны конечно же нет денег на реликвии, а вот на ржавые списанные бронетранспортеры - есть !
Прежде всего политика, а история пусть отдыхает.
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Рижанин51 минуту назад
Наверное всё-таки не нужно так уж много денег и какого-то супер навороченного оборудования, чтобы оттащить и не сломать ценные исторические Артефакты.

Так почему же до сих пор работа не проделана?
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Саня 1 час назад
Останки суперсовременной срасийской подводной лодки, которую искали шведы.
7
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