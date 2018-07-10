Кучинскис: Латвия готова оперативно устранить угрозы России (10)
Латвия поддерживает политику НАТО в отношениях с Россией и считает, что нет оснований идти навстречу России, пока она не меняет поведение, считает премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.
На встрече Кучинскиса с премьер-министром Канады Джастином Трюдо cтороны заявили, что саммит НАТО в Брюсселе должен продолжать воплощение в жизнь решений Уэльского и Варшавского саммитов и выдвинуть более точные ближайшие задачи. Кучинскис подчеркнул, что для дальнейшего присутствия сил НАТО в регионе нужны решения о поддержке морских и воздушных сил.
Латвия также выступает за совместные, стратегические и решительные действия НАТО и ЕС в борьбе с дезинформацией.
"Мы работаем вместе с негосударственными организациями и СМИ, чтобы быстро и эффективно устранить создаваемые Россией угрозы, не допустить вмешательства в избирательные процессы", - сказал Кучинскис.
На саммите НАТО могут также возникнуть дискуссии об увеличении инвестиций стран НАТО в оборону на фоне претензий президента США Дональда Трампа о том, что на оборону не отводятся достаточные средства.
Говоря о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, Трюдо заявил, что не может предвидеть ее результат.
фото: flickr.com
Убогие.