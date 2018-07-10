Кучинскис: Латвия готова оперативно устранить угрозы России (10)

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Общество | 10 июля 2018 года, 19:04

Латвия поддерживает политику НАТО в отношениях с Россией и считает, что нет оснований идти навстречу России, пока она не меняет поведение, считает премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

На встрече Кучинскиса с премьер-министром Канады Джастином Трюдо cтороны заявили, что саммит НАТО в Брюсселе должен продолжать воплощение в жизнь решений Уэльского и Варшавского саммитов и выдвинуть более точные ближайшие задачи. Кучинскис подчеркнул, что для дальнейшего присутствия сил НАТО в регионе нужны решения о поддержке морских и воздушных сил. фото

Латвия также выступает за совместные, стратегические и решительные действия НАТО и ЕС в борьбе с дезинформацией.

"Мы работаем вместе с негосударственными организациями и СМИ, чтобы быстро и эффективно устранить создаваемые Россией угрозы, не допустить вмешательства в избирательные процессы", - сказал Кучинскис.

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На саммите НАТО могут также возникнуть дискуссии об увеличении инвестиций стран НАТО в оборону на фоне претензий президента США Дональда Трампа о том, что на оборону не отводятся достаточные средства.

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Говоря о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, Трюдо заявил, что не может предвидеть ее результат.

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фото: flickr.com

Комментарии 10
Лёлик35 минут назад
Сборище идиотов , за наши налоги...
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qwer32 минуты назад
Пукнул в лужу, все дружно посмеялись.
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5-й класс средней школы.30 минут назад
"Посмотрю на твоё поведение."

Убогие.
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