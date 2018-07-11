Из-за сине-зеленых водорослей не рекомендуют купаться в Вецаки

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Общество | 11 июля 2018 года, 08:09

В связи с быстрым распространением сине-зеленых водорослей Рижское самоуправление не рекомендует купаться в Вецаки, сообщили в Рижской думе.

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Самоуправление разместило на пляже соответствующие информационные знаки от Мангальсалы до Калнгалы.

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С предупреждением выступил мэр Риги Нил Ушаков.

В ближайшее время будут взяты внеочередные пробы воды, а затем самоуправление проинформирует об уровне загрязнения и возможностях купания.

Неделю назад качество воды на пляже в Вецаки было хорошим.

Вероятность появления сине-зеленых водорослей в водоемах ежегодно увеличивается в июле-августе. Распознать сине-зеленые водоросли можно и невооруженным взглядом.

Многие цветущие сине-зеленые водоросли в процессе жизнедеятельности или разложения выделяют ядовитые вещества – цианотоксины.

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Отравиться сине-зелеными водорослями можно только при проглатывании их вместе с водой. Яд не проникает через кожу, но у людей с чувствительной кожей при контакте с водой, которая содержит большое количество цианобактерий, может возникнуть сыпь, жжение в глазах и насморк.

Поэтому во избежание отравления не следует купаться в воде, где есть сине-зеленые водоросли, нельзя использовать ее как питьевую, для приготовления пищи или как воду для бани.

Токсины сине-зеленых водорослей не распадаются даже при кипении воды. Содержащую водоросли воду также нельзя использовать для полива растений.

Фото: очевидицы/jauns.lv

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