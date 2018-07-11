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В связи с быстрым распространением сине-зеленых водорослей Рижское самоуправление не рекомендует купаться в Вецаки, сообщили в Рижской думе.

Самоуправление разместило на пляже соответствующие информационные знаки от Мангальсалы до Калнгалы.

С предупреждением выступил мэр Риги Нил Ушаков.

Uzmanību! Šobrīd nav ieteicams peldēt Vecāķu pludmalē – tur parādījušās zilaļģes Внимание! Сейчас не рекомендуется купаться на пляже в Вецаки из-за сине-зеленых водорослей. https://t.co/tHgAe00Ugy pic.twitter.com/TW9C5j8uok — Nils Ušakovs • Нил Ушаков (@nilsusakovs) July 10, 2018

В ближайшее время будут взяты внеочередные пробы воды, а затем самоуправление проинформирует об уровне загрязнения и возможностях купания.

Неделю назад качество воды на пляже в Вецаки было хорошим.

Vecāķu pludmalē no Mangaļsalas līdz Kalngalei šodien novērotas zilas nogulsnes. @RigasDome informē, ka pludmalē konstatētas zilaļģes un peldēties nav ieteicams. @videsdienests pic.twitter.com/1fLDHzpwdN — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 10, 2018

Вероятность появления сине-зеленых водорослей в водоемах ежегодно увеличивается в июле-августе. Распознать сине-зеленые водоросли можно и невооруженным взглядом.

Многие цветущие сине-зеленые водоросли в процессе жизнедеятельности или разложения выделяют ядовитые вещества – цианотоксины.

Отравиться сине-зелеными водорослями можно только при проглатывании их вместе с водой. Яд не проникает через кожу, но у людей с чувствительной кожей при контакте с водой, которая содержит большое количество цианобактерий, может возникнуть сыпь, жжение в глазах и насморк.

Поэтому во избежание отравления не следует купаться в воде, где есть сине-зеленые водоросли, нельзя использовать ее как питьевую, для приготовления пищи или как воду для бани.

Токсины сине-зеленых водорослей не распадаются даже при кипении воды. Содержащую водоросли воду также нельзя использовать для полива растений.

Фото: очевидицы/jauns.lv