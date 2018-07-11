Синоптики предупреждают о жаре (1)
Общество | 11 июля 2018 года, 07:12
В среду в Латвии температура воздуха немного повысится, и, как и во вторник, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Утро пройдут в основном без осадков, максимальная температура воздуха составит +11 +16 градусов.
Днем столбики термометров поднимутся до +24 +27 градусов, на побережье до +21.
Дождевые облака будут образовываться в основном в западной и центральной части страны, локально возможны грозы.
В Риге температура днем в среду повысится до +26 градусов.
Skaista sogad vasara.
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