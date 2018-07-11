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Торжественным обедом отметили Национальные вооруженные силы Латвии 99-ю годовщину основания латвийской армии. Как сообщает Латвийское телевидение, солдат накормить прибыл глава минобороны Раймонд Бергманис.

Министр во главе с офицерским составом встал за стол, на котором были установлены туши свиней, поджаренных на костре, и, поздравив солдат, принялся разделывать туши на порционные куски.

В общей сложности были накормлены более 1000 латвийских солдат и бойцов других стран НАТО.

Многонациональной группой НАТО в Латвии руководит Канада, в ее состав входят более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Польши, Канады, Словении и Испании. Проживают военнослужащие в Адажи в отстроенных специально для этих целей казармах, строительство которых обошлось в чуть более 8 млн евро.