Бергманис лично накормил 1000 солдат в Адажи (38)

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Общество | 11 июля 2018 года, 08:32

Торжественным обедом отметили Национальные вооруженные силы Латвии 99-ю годовщину основания латвийской армии. Как сообщает Латвийское телевидение, солдат накормить прибыл глава минобороны Раймонд Бергманис.

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Министр во главе с офицерским составом встал за стол, на котором были установлены туши свиней, поджаренных на костре, и, поздравив солдат, принялся разделывать туши на порционные куски.

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В общей сложности были накормлены более 1000 латвийских солдат и бойцов других стран НАТО.

Многонациональной группой НАТО в Латвии руководит Канада, в ее состав входят более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Польши, Канады, Словении и Испании. Проживают военнослужащие в Адажи в отстроенных специально для этих целей казармах, строительство которых обошлось в чуть более 8 млн евро.

Комментарии 38
yes3 часа назад
жрут пьют за наши налоги пока пенсионеры по помойкам ползают, пожарным форму купить денег нет, вообщем пир во время чумы
5
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Может ему в повары податься?3 часа назад
Это у него гораздо лучше получается.
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.3 часа назад
Ну,так группой НАТО в Латвии руководит Канада,а они на раздачи.
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