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Адвокатское бюро убитого в мае администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса объявило о вознаграждении в 10 000 евро тому, кто предоставит важную для раскрытия преступления информацию. Сразу же после этого сотрудники бюро получили несколько сообщений от жителей, пишет Nra.lv.

В адвокатском бюро не стали комментировать содержание и значение полученной информации, но отметили, что жители Риги очень отзывчивые.

По словам руководителя бюро Екатерины Галушки, они разместили объявление о вознаграждении за ценную информацию об убийстве Бункуса и очень надеются, что это поможет найти преступника.

У вознаграждения не будет ограничения по сроку и оно будет выплачено персоне или групп лиц, чья информация наведет на правильный след и поможет задержать убийц.

Обращаться можно по телефону +371 200 93 332 vai e-pastu palidzi@protonmail.com.

Напомним, что администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус был убит утром 30 мая, когда он на автомобиле ехал мимо Рижского Братского кладбища.

фото: twitter.com/ltvzinas