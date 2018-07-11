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С 2019 года Латвия начнет оплачивать работу педагогов воскресных школ диаспор, заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Как сообщает Skaties.lv, министр уже достиг договоренности с премьер-министром Марисом Кучинскисом и министром финансов Даной Рейзниеце-Озоле о том, что в годбюджет будущего года будет включен пункт об оплате труда педагогов школ диаспоры. Речь идет об учебных заведениях, где дети живущих за рубежом латышей в выходные дни могут изучать латышский язык и связанные с Латвией предметы.

Шадурскис также отметил, что, если у преподавателя диаспоры нет педагогического образования, то он сможет удаленно пройти специальные курсы, которые сейчас разрабатываются в Латвийском университете.

Размер зарплаты будет рассчитываться по той же методике, что и для латвийских педагогов. Взамен министерство будет требовать строго выполнять требования, выдвигаемые к содержанию учебного материала. Шадурскис заверил, что делаться это будет для того, чтобы это соответствовало нашему стандарту образования и чтобы дети смогли получить удостоверение о соответствующем уровне владения латышским языком.

На данный момент за рубежом действует 76 латышских воскресных школ для детей диаспоры.