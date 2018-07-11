Борьба за госязык: Латвия оплатит педагогов латышского за рубежом (37)

фото

Общество | 11 июля 2018 года, 09:46

С 2019 года Латвия начнет оплачивать работу педагогов воскресных школ диаспор, заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Как сообщает Skaties.lv, министр уже достиг договоренности с премьер-министром Марисом Кучинскисом и министром финансов Даной Рейзниеце-Озоле о том, что в годбюджет будущего года будет включен пункт об оплате труда педагогов школ диаспоры. Речь идет об учебных заведениях, где дети живущих за рубежом латышей в выходные дни могут изучать латышский язык и связанные с Латвией предметы.

Шадурскис также отметил, что, если у преподавателя диаспоры нет педагогического образования, то он сможет удаленно пройти специальные курсы, которые сейчас разрабатываются в Латвийском университете.

Размер зарплаты будет рассчитываться по той же методике, что и для латвийских педагогов. Взамен министерство будет требовать строго выполнять требования, выдвигаемые к содержанию учебного материала. Шадурскис заверил, что делаться это будет для того, чтобы это соответствовало нашему стандарту образования и чтобы дети смогли получить удостоверение о соответствующем уровне владения латышским языком.

На данный момент за рубежом действует 76 латышских воскресных школ для детей диаспоры.

Комментарии 37
Удивительное рядом2 часа назад
На данный момент за рубежом действует 76 латышских воскресных школ для детей диаспоры.

И как же их разрешили открыть ? Куда смотрят местные власти тех стран, где эти школы открыты? Почему не бьют тревогу, что латышский язык угрожает местным языкам?!
3
Ответить
DonCarleone2 часа назад
Какого хрена, люди тутъ платящие налоги должны оплачивать что то для тех кто, за бугром работаетъ и платитъ налоги ТАМ?
2
Ответить
yes2 часа назад
почему предподавать латышский язык за границей можно, а русский в лаптии нельзя? Мы не доевропа?
4
Ответить