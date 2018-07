Общество |

Свой визит в Латвию премьер-министр Канады Джастин Трюдо завершил пробежкой на военном полигоне в Адажи. Фотографию с пробежки на своей странице в Twitter опубликовал министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Я обычно заканчиваю день пробежкой. Приятно придерживаться этого и в Латвии вместе с некоторыми нашими мужчинами и женщинами в униформе", - написал он.

I usually finish off the day with a run. Nice to keep that up in Latvia with some of our women and men in uniform, along with @justintrudeau and @cafreeland. pic.twitter.com/P3a5x2KOSR