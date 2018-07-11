Джастин Трюдо завершил визит в Латвию пробежкой на полигоне (14)
Свой визит в Латвию премьер-министр Канады Джастин Трюдо завершил пробежкой на военном полигоне в Адажи. Фотографию с пробежки на своей странице в Twitter опубликовал министр обороны Канады Харджит Саджан.
"Я обычно заканчиваю день пробежкой. Приятно придерживаться этого и в Латвии вместе с некоторыми нашими мужчинами и женщинами в униформе", - написал он.
I usually finish off the day with a run. Nice to keep that up in Latvia with some of our women and men in uniform, along with @justintrudeau and @cafreeland. pic.twitter.com/P3a5x2KOSR— Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) 10 июля 2018 г.
Вместе с Саджаном и канадскими военными НАТО на пробежку вышли премьер-министр Джастин Трюдо и министр иностранных дел Кристи Фриланд.
Судя по всему, высшие должностные лица Латвии не присоединились к активному отдыху канадских политиков.
Напомним, Трюдо с делегацией посетил Латвию во вторник, 10 июля. Во время визита он встретился с премьер-министром Марисом Кучинскисом, президентом Раймондом Вейонисом и министром обороны Раймондом Бергманисом.
Фото: twitter.com/HarjitSajjan
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