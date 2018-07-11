Джастин Трюдо завершил визит в Латвию пробежкой на полигоне (14)

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Общество | 11 июля 2018 года, 12:20

Свой визит в Латвию премьер-министр Канады Джастин Трюдо завершил пробежкой на военном полигоне в Адажи. Фотографию с пробежки на своей странице в Twitter опубликовал министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Я обычно заканчиваю день пробежкой. Приятно придерживаться этого и в Латвии вместе с некоторыми нашими мужчинами и женщинами в униформе", - написал он.

Вместе с Саджаном и канадскими военными НАТО на пробежку вышли премьер-министр Джастин Трюдо и министр иностранных дел Кристи Фриланд.

Судя по всему, высшие должностные лица Латвии не присоединились к активному отдыху канадских политиков.

Напомним, Трюдо с делегацией посетил Латвию во вторник, 10 июля. Во время визита он встретился с премьер-министром Марисом Кучинскисом, президентом Раймондом Вейонисом и министром обороны Раймондом Бергманисом.

Фото: twitter.com/HarjitSajjan

Комментарии 14
1 день назад
Это чё такое?Почему не полоний выкладке?На курорт попал,салабон?
1
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Светлана1 день назад
А что, бегемоты , - Кучинскис и Бергманис, - не бегут? Брюхо не позволяет? Аль, может, уж субординация?
Аль привыкли соревноваться в беге только с черепахами?
2
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Во как 1 день назад
А местные толстожопые бежали ? Или может и ринька бежал от толстого члена
3
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