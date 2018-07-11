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Суд отклонил иск Rimi, направленный против решения Совета по конкуренции (СК), признав его необоснованным. Решение СК в пользу работы магазина Maxima в торговом центре Domina Shopping остается в силе.

Оно будет способствовать уменьшению монополизации Rimi в сегменте многофункциональных торговых центров - магазины Rimi расположены в большинстве торговых центров Риги (в 7 из 10), в то время как магазины Maxima расположены всего в двух торговых центрах Риги – Domina Shopping и Rīga Plaza.

Кроме того, следует напомнить, что 14 июня 2018 года суд отклонил иск Rimi относительно решения CK в пользу магазина Maxima XXX, который открылся в торговом центре Rīga Plaza 7 июня 2018 года – на основании на решения Совета по конкуренции.

“По нашему мнению, судебное решение логично, поскольку нет оснований сомневаться в справедливости решения СК. Магазины Rimi расположены в большинстве торговых центров Риги, а магазины Maxima – в двух торговых центрах Риги. Это несравнимые ситуации. Мы считаем, что Maxima наиболее соответствует потребностям посетителей Domina Shopping, так как в течении года, минувшего с момента открытия магазина в торговом центре, его покупатели успели оценить выгодные цены, широкий ассортимент продуктов и высокое качество товаров”, – заявил Андрис Вилцмейерс, руководитель Maxima Latvija.

Как сообщалось ранее, компания Rimi подала жалобу в суд на решение Совета по конкуренции, согласно которому компании Maxima было разрешено, а компании Rimi запрещено приобретение торговых помещений в Domina Shopping.

Фото: infotop.lv