Суд отклонил иск Rimi в отношении открытия магазина Maxima (3)

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Общество | 11 июля 2018 года, 12:40

Суд отклонил иск Rimi, направленный против решения Совета по конкуренции (СК), признав его необоснованным. Решение СК в пользу работы магазина Maxima в торговом центре Domina Shopping остается в силе.

Оно будет способствовать уменьшению монополизации Rimi в сегменте многофункциональных торговых центров - магазины Rimi расположены в большинстве торговых центров Риги (в 7 из 10), в то время как магазины Maxima расположены всего в двух торговых центрах Риги – Domina Shopping и Rīga Plaza.

Кроме того, следует напомнить, что 14 июня 2018 года суд отклонил иск Rimi относительно решения CK в пользу магазина Maxima XXX, который открылся в торговом центре Rīga Plaza 7 июня 2018 года – на основании на решения Совета по конкуренции.

“По нашему мнению, судебное решение логично, поскольку нет оснований сомневаться в справедливости решения СК. Магазины Rimi расположены в большинстве торговых центров Риги, а магазины Maxima – в двух торговых центрах Риги. Это несравнимые ситуации. Мы считаем, что Maxima наиболее соответствует потребностям посетителей Domina Shopping, так как в течении года, минувшего с момента открытия магазина в торговом центре, его покупатели успели оценить выгодные цены, широкий ассортимент продуктов и высокое качество товаров”, – заявил Андрис Вилцмейерс, руководитель Maxima Latvija.

Как сообщалось ранее, компания Rimi подала жалобу в суд на решение Совета по конкуренции, согласно которому компании Maxima было разрешено, а компании Rimi запрещено приобретение торговых помещений в Domina Shopping.

Фото: infotop.lv

Комментарии 3
Ж1 день назад
Мафия рулит.Смотрите,как литовцы оборзели,Максима,Лукойл,теперь уже Виада,скоро и вообще всё литовское будет.Цены на их продукцию дешевле,чем на нашу!Эй избранные богом,не всё ещё просрали?Может спляшем?
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Alex1 день назад
Так скандинавы борзеют покруче.Треть лесов - их .7 из 10- Рими .Главные банки - их.За Максиму уже "ревнуют" как главные хозяева!А Лукойл вроде америкосы выкупили...Зато кругом изобилие !Несите ваши денЮжки !И никаких переживаний за колготки старых титульных историчек ...
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Иван 15 часов назад
Лукойл это вообщето российская компания,а в maxime и в rimi товар китайский и польский в основном
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