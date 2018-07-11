Латвийцы смогут следить за очередями к врачу (12)

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Общество | 11 июля 2018 года, 14:09

Новый интернет-сайт rindapiearsta.lv в тестовом режиме позволит жителям узнать время ожидания на оплачиваемые государством услуги здравоохранения, сообщила сегодня журналистам министр здравоохранения Анда Чакша.

Новый сайт станет также инструментом планирования и организации услуг для Национальной службы здравоохранения (НСЗ), показывающим реальную ситуацию с очередями на услуги.

Министр перечислила ряд проблем, из-за которых, на ее взгляд, образуются большие очереди на услуги здравоохранения.

Одна из них заключается в том, что жители часто отправляются к врачам-специалистам в тех случаях, когда было бы достаточно визита к семейному врачу. Например, пациенты с хроническими заболеваниями каждый месяц посещают специалиста, чтобы получить рецепты на медикаменты, хотя выписать их может и семейный врач.

Если жители будут посещать врачей-специалистов только для получения консультаций, то этих врачей в Латвии достаточно, отметила Чакша.

Важной проблемой она назвала также очереди на обследования. На более простые, включая рентген и сонографию, очереди небольшие или их нет вообще, а очереди на такие исследования, как магнитный резонанс, приходится ждать не меньше 30 дней.

Данные о времени ожидания будут собираться раз в месяц, но лечебные учреждения смогут подавать их и чаще.

Заместитель директора НСЗ Эдгар Лабсвирс на презентации нового сайта подчеркнул, что на нем будет обобщаться информация только о лечебных учреждениях, оказывающих оплачиваемые государством услуги здравоохранения, то есть заключивших договор с НСЗ.

Данные на сайте носят информационный характер, поэтому за уточнением информации следует связаться с регистратурой лечебного учреждения, добавил он.

Фото: pexels.com

Комментарии 12
1 день назад
Данные на сайте носят информационный характер==А сделать так что бы можно было записаться мозгов не хватает?Смысл делать только информационный сайт только бабло пилить!!
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Домовой1 день назад
Чакша опять в своей излюбленной манере: врёт - как дышит. К врачу-специалисту в Страдиня пришлось ждать консультации год!!! И это с направлением семейного врача. К врачу-специалисту другого профиля на консультацию, тоже с направлением семейного врача, пол-года! Причина вполне объективная, что на всю страну у нас просто не хватает специалистов,некоторые из них в единственном числе, а нас хотят заверить, что якобы специалистов в достаточном количестве. Вот кого у нас в громадном переизбытке, так это всяких ненужных , пристроенных блатников-бюрократов с суперхорошими ЗРЯПЛАТАМИ.
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Alex1 день назад
Просто восхищаюсь изворотливостью чинуш от медицины !Браво !Придумать такой классный фиговый листочек ,где гражданин может виртуально побывать в той самой вожделённой очереди!И со спокойной улыбкой ложиться спать ,зная что осталось всего лишь 420 дней до замечательного события - посещения врача !А если встать сразу в 10 очередей пенсионеру !?Жизнь наполняется смыслом жизни (извините за каламбур ) !Правда выше оговорились - это всего лишь "информационный характер" .Оно и правда ,осенью выборы ,и кто его знает ,какая партийная титульная персона посадит свою задницу в кресло министра от медицины , и что эта задница ещё виртуального придумает .Например виртуальную медицинскую помощь ? По телефону .Вы уже помираете ? Давайте мы Вам поможем !!!
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