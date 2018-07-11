Общество |

Новый интернет-сайт rindapiearsta.lv в тестовом режиме позволит жителям узнать время ожидания на оплачиваемые государством услуги здравоохранения, сообщила сегодня журналистам министр здравоохранения Анда Чакша.

Новый сайт станет также инструментом планирования и организации услуг для Национальной службы здравоохранения (НСЗ), показывающим реальную ситуацию с очередями на услуги.

Министр перечислила ряд проблем, из-за которых, на ее взгляд, образуются большие очереди на услуги здравоохранения.

Одна из них заключается в том, что жители часто отправляются к врачам-специалистам в тех случаях, когда было бы достаточно визита к семейному врачу. Например, пациенты с хроническими заболеваниями каждый месяц посещают специалиста, чтобы получить рецепты на медикаменты, хотя выписать их может и семейный врач.

Если жители будут посещать врачей-специалистов только для получения консультаций, то этих врачей в Латвии достаточно, отметила Чакша.

Важной проблемой она назвала также очереди на обследования. На более простые, включая рентген и сонографию, очереди небольшие или их нет вообще, а очереди на такие исследования, как магнитный резонанс, приходится ждать не меньше 30 дней.

Данные о времени ожидания будут собираться раз в месяц, но лечебные учреждения смогут подавать их и чаще.

Заместитель директора НСЗ Эдгар Лабсвирс на презентации нового сайта подчеркнул, что на нем будет обобщаться информация только о лечебных учреждениях, оказывающих оплачиваемые государством услуги здравоохранения, то есть заключивших договор с НСЗ.

Данные на сайте носят информационный характер, поэтому за уточнением информации следует связаться с регистратурой лечебного учреждения, добавил он.

Фото: pexels.com