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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Россию в создании международных проблем. Соответствующее заявление он сделал во время своего визита в Латвию, передает The Globe and Mail.

«Россия по-прежнему является страной, которая стремится нарушить и дестабилизировать глобальные правила на основе порядка и в основном создавать проблемы на международной арене», — заявил Трюдо.

При этом Трюдо сказал о намерении по-прежнему взаимодействовать с Россией конструктивным образом. Он добавил, что в настоящее время у Канады сложные отношения с Россией, так как действия российской стороны несовместимы с демократическими ценностями и основами глобального порядка.

Премьер-министр Канады также выразил надежду на то, что во время предстоящего саммита в Хельсинки 16 июля между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом Москве будет передан сигнал стать более «позитивным актором».

В числе проблемных тем канадский лидер упомянул Донбасс и Крым, а также отравление в Солсбери, в котором Великобритания обвиняет Россию. Москва всячески отрицает свою причастность к данному инциденту.