Трюдо обвинил Россию в создании глобальных проблем (37)

фото

Общество | 11 июля 2018 года, 18:37

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Россию в создании международных проблем. Соответствующее заявление он сделал во время своего визита в Латвию, передает The Globe and Mail.

«Россия по-прежнему является страной, которая стремится нарушить и дестабилизировать глобальные правила на основе порядка и в основном создавать проблемы на международной арене», — заявил Трюдо.

При этом Трюдо сказал о намерении по-прежнему взаимодействовать с Россией конструктивным образом. Он добавил, что в настоящее время у Канады сложные отношения с Россией, так как действия российской стороны несовместимы с демократическими ценностями и основами глобального порядка.

Премьер-министр Канады также выразил надежду на то, что во время предстоящего саммита в Хельсинки 16 июля между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом Москве будет передан сигнал стать более «позитивным актором».

В числе проблемных тем канадский лидер упомянул Донбасс и Крым, а также отравление в Солсбери, в котором Великобритания обвиняет Россию. Москва всячески отрицает свою причастность к данному инциденту.

Источник: Газета.ru
Комментарии 37
6023 часа назад
это у него проблемы с головой .
3
Ответить
Alex23 часа назад
Забавные эти западные политиканы-шустрилы.Сёдни Трампыч ещё на 200млрд. налогов Китай обул -во проблемы для мировой экономики !Но для бодрого канадца конЭчно сподручней искать чёто в Москве.Когда на саммите Трампыч как со щенком с этим канадцем обошелся - тоже "не проблема" .Таперича Канада мзду платит повышенную ,"по-соседски".Но проблемы оказывается из Москвы !
Всё же уникальный мужик Путин - всех умудрился замкнуть на себя.Может в книгу Гинесса президента России внести ?Нобелевки раздавайте так и быть себе сами ,это уже привычно ,кантри музыка самое то ...
2
Ответить
Патамушта 22 часа назад
Потому что эти сказки рассчитаны на людей с особыми потребностями, вроде тебя.
3
Ответить