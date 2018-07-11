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Командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги в интервью американскому изданию Politico заявил, что Эстония окажет достойное сопротивление в случае возможного вторжения России.

«Всегда есть подобные дискуссии… Русские могут дойти до Таллина за два дня. Может быть. Но они не получат всю Эстонию за два дня. Они могут добраться до Таллина, и позади них мы перережем их линии коммуникации и поставок и всё остальное. Они дойдут до Таллина за два дня. Но они умрут в Таллине и они это знают…», — сказал эстонский полковник.

Он отметил, что «по ним будут стрелять с каждого угла, на каждом шагу».

По его словам для сдерживания России нужен вклад каждого эстонца, а не только Сил обороны страны.

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