Рижская дума разрешила купаться в Вецаки (4)
Общество | 11 июля 2018 года, 18:13
Рижская дума отменила ограничения на купание на пляжах в Даугавгриве и Вецаки, сообщили в столичном самоуправлении.
Как сообщалось ранее, в связи с быстрым распространением сине-зеленых водорослей Рижская дума не рекомендовала купаться на пляжах в Вецаки, Даугавгриве и Вакарбулли.
Реагируя на сообщения ответственных служб, Рижская дума разместила в этих местах информационные знаки.
После повторных замеров качества воды Инспекция здравоохранения не констатировала в Даугавгриве и Вецаки массового размножения сине-зеленых водорослей и загрязнения воды.
Где фото с мэром купающимся сегодня в Вецаки?
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Вчера всё море в зеленой пене было, а сегодня уже ок? Хмм даже не знаю
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Рижская дума ёбнулас.
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