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Рижская дума отменила ограничения на купание на пляжах в Даугавгриве и Вецаки, сообщили в столичном самоуправлении.

Как сообщалось ранее, в связи с быстрым распространением сине-зеленых водорослей Рижская дума не рекомендовала купаться на пляжах в Вецаки, Даугавгриве и Вакарбулли.

Реагируя на сообщения ответственных служб, Рижская дума разместила в этих местах информационные знаки.

После повторных замеров качества воды Инспекция здравоохранения не констатировала в Даугавгриве и Вецаки массового размножения сине-зеленых водорослей и загрязнения воды.