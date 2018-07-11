Рижская дума разрешила купаться в Вецаки (4)

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Общество | 11 июля 2018 года, 18:13

Рижская дума отменила ограничения на купание на пляжах в Даугавгриве и Вецаки, сообщили в столичном самоуправлении.

Как сообщалось ранее, в связи с быстрым распространением сине-зеленых водорослей Рижская дума не рекомендовала купаться на пляжах в Вецаки, Даугавгриве и Вакарбулли.

Реагируя на сообщения ответственных служб, Рижская дума разместила в этих местах информационные знаки.

После повторных замеров качества воды Инспекция здравоохранения не констатировала в Даугавгриве и Вецаки массового размножения сине-зеленых водорослей и загрязнения воды.

Комментарии 4
Ъ 20 часов назад
Где фото с мэром купающимся сегодня в Вецаки?
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О 20 часов назад
Вчера всё море в зеленой пене было, а сегодня уже ок? Хмм даже не знаю
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Andis21 час назад
Рижская дума ёбнулас.
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