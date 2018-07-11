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В воскресенье, 7 июля, местные жители и отдыхающие в окрестностях Даугавгривы стали свидетелями того, как стая бездомных собак напала на пожилую женщину. На место происшествия тут же были вызваны сотрудники Рижской муниципальной полиции, сообщает riga.lv.

Как отметил представитель полиции Том Садовскис, в последние дни его коллеги неоднократно получали жалобы о бродячих в окрестностях Даугавгривы и Болдераи собаках. По его словам, собаки каждый раз убегали до приезда ловцов животных, несмотря на то, что и полиция и ловцы животных приезжали в течение 10-15 минут.

В один из вызовов стая собак была замечена, сотрудники полиции стали ее преследовать, однако животным удалось убежать до приезда специалистов по их отлову, указал Садовскис.

Полиция начала активное сотрудничество со специалистами приюта для животных Ulubele с целью выловить агрессивных собак, поскольку бродячие животные стали большой проблемой.

Например, сегодня, 11 июля, стражи порядка на протяжении нескольких часов проводили рейды в Болдерае и Даугавгриве c обследованием тех мест, где ранее была замечена стая собак.

"К сожалению, ни одного пса поймать не удалось. Подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем", – отметил Садовскис.

По словам местных жителей, стая бездомных собак разгуливает по Даугавгриве уже несколько лет и есть люди, которые подкармливают псов.

Как отметила представитель Департамента жилья и среды Рижской думы Эвия Пиньке, самоуправление информировано о ситуации с бродячими собаками и работает над решением проблемы. По ее словам, организован отлов бродячих и оставленных в беспомощном состоянии животных, в результате чего их потом помещают в рижские приюты, обеспечивая им уход.

Сейчас ловлей животных на административной территории Риги занимается учреждение dzivniekupolicija.lv. Отлов собак производится ежедневно с 8:00 до 18:00. Это время согласовано с рабочим временем приюта для животных.

Пиньке отметила, что, учитывая доступное приюту финансирование и количество мест, число животных, которых он может принять, ограничено, поэтому в приоритете те собаки, которые ведут себя агрессивно. Вне рабочего времени отлавливаются только пострадавшие и агрессивные псы, которые угрожают людям, указала она.

С 2013 года департамент в особых случаях просит полицию участвовать в мероприятиях по отлову бродячих животных, поскольку стражи порядка иногда могут предоставить своих специалистов и технику.

Полиция назначает ответственного работника, который координирует процесс отлова собак. Например, с 5 декабря 2013 года по 3 февраля 2014 года только на территории Курземского района было поймано 23 бродячих пса, а за пять месяцев 2018 года в районе Даугавгривы уже отловлены 20 собак.

Собаки из Даугавгривы сейчас находятся в списке приоритета и работы по их вылову продолжатся, сообщила Пиньке.

Круглосуточный телефон, по которому можно сообщить о беспризорных, больных, агрессивных или бродячих собаках – 67558855.

Между тем полиция призывает каждого, кто видел бродячих псов, обращаться по телефону 110.

Фото: pixabay.com