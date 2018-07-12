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В четверг в Латвии станет теплее, чем в среду, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая переменная облачность, слабый до умеренного восточный ветер. Грозовые ливни возможны во второй половине дня и вечером в основном в юго-западных регионах.

Днем воздух прогреется до +24..+29 градусов, на западном побережье Рижского морского залива - до +21..+23 градусов.

В Риге в четверг осадков не ожидается, несмотря на увеличение облачности. Слабый до умеренного восточный ветер. Температура воздуха днем может подняться +28 градусов.