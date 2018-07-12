Twitter удалит фейковые аккаунты для уточнения числа подписчиков (3)
Общество | 12 июля 2018 года, 09:11
В официальном блоге компании Twitter сообщается о намерении социальной сети удалить подозрительные аккаунты. Такая мера должна привести к тому, что число подписчиков пользователей станет "значимым и точным".
Представители компании отметили, что уже долгое время блокируют аккаунты, в которых фиксировались резкие изменения. Владельцам таких профилей предлагалось сбросить пароль или подтвердить иным способом, что они владеют аккаунтом.
"На этой неделе мы будем удалять заблокированные профили из счетчика числа подписчиков", — говорится в сообщении компании.
В Twitter подсчитали, что большинство пользователей лишится около четырех подписчиков, однако у популярных блогеров исчезнет больше фолловеров.
Фото из Flickr/Hamza Butt
Источник: Газета.ru
Никогда не понимала,как можно сидеть в твтере
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теперь у твиттера не будет 7 миллиардов подписчиков?
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А что такое твитер?
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