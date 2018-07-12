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В официальном блоге компании Twitter сообщается о намерении социальной сети удалить подозрительные аккаунты. Такая мера должна привести к тому, что число подписчиков пользователей станет "значимым и точным".

Представители компании отметили, что уже долгое время блокируют аккаунты, в которых фиксировались резкие изменения. Владельцам таких профилей предлагалось сбросить пароль или подтвердить иным способом, что они владеют аккаунтом.

"На этой неделе мы будем удалять заблокированные профили из счетчика числа подписчиков", — говорится в сообщении компании.

В Twitter подсчитали, что большинство пользователей лишится около четырех подписчиков, однако у популярных блогеров исчезнет больше фолловеров.

Фото из Flickr/Hamza Butt