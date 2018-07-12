Названа причина распространения сине-зеленых водорослей (6)

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Общество | 12 июля 2018 года, 11:08

Температура воды в большинстве рек и озер Латвии составляла утром в четверг +18..+22 градуса, что может способствовать распространению сине-зеленых водорослей, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В среду вечером максимальная температура воды составляла +24 градуса.

Самая холодная вода - на побережье открытого моря в Курземе, например, в Вентспилсе температура составляет ниже +10 градусов. Теплее всего вода на Западном побережье Рижского залива, например, в Мерсрагсе - +20 градусов.

Из-за восточного ветра на побережье Рижского залива от Юрмалы до Колкасрагса возможно усиление концентрации сине-зеленых водорослей. Водоросли могут размножиться также в прудах и озерах.

Комментарии 6
Рижанин 6 часов назад
Температура воды в +18..+22 градусов это традиционая температура для наших водоёмов и не может быть причиной водорослей.

Причина в экологическом коллапсе, вызванном или жадностью тех кто превращает водоёмы в свалки, или головотяпством, или "закрытыми экспериментами"
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Patriot 5 часов назад
Es esmu 100% latviešu pederasts un piekrītu un atbalstu jo es nododu savu sūdi jūrā! Mēs visi esam patrioti un pederasti!
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Инга 5 часов назад
Ну вот только что смотрела Эстноские новости. В Эстонии не советуют купаться, а у нас плиз...можете покрываться пятнами, аллергическими реакциями.Детям советуют не играть даже на пляже. Из Финляндии водоросли пошли.
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