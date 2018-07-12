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Температура воды в большинстве рек и озер Латвии составляла утром в четверг +18..+22 градуса, что может способствовать распространению сине-зеленых водорослей, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В среду вечером максимальная температура воды составляла +24 градуса.

Самая холодная вода - на побережье открытого моря в Курземе, например, в Вентспилсе температура составляет ниже +10 градусов. Теплее всего вода на Западном побережье Рижского залива, например, в Мерсрагсе - +20 градусов.

Из-за восточного ветра на побережье Рижского залива от Юрмалы до Колкасрагса возможно усиление концентрации сине-зеленых водорослей. Водоросли могут размножиться также в прудах и озерах.