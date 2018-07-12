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95% жителей Латвии, у которых есть дети в возрасте до 15 лет, подталкивают детей соблюдать основные принципы здорового образа жизни, однако не всегда следят за результатом. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в рамках обзора отрасли розничной торговли "Компас розничной торговли Maxima".

Руководитель департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактыня также отметила, что четверть опрошенных пытаются привить своим детям здоровый образ жизни.

"Из всех 95% родителей, которые подталкивают детей думать о более здоровом питании, каждый четвертый респондент (25%) старается, чтобы это стало образом жизни ребенка, две трети родителей (69%) призывают детей следовать здоровому образу жизни, но все же не всегда это удается, в свою очередь, только 6% из упомянутых респондентов признали, что подталкивают детей, но практических действий за этим не последовало", - рассказала она.

Однако результаты опроса также показывают, что больше всего о здоровом образе жизни думают именно люди старшего поколения – 40% жителей в возрасте от 64 до 74 лет указали, что стараются так жить, 37% указали, что к этому все должны стремиться.

"Судя по тенденциям в информационной среде, может показаться, что о здоровом питании сейчас думает только молодежь, и это является последним писком моды. Однако исследование показывает, что старшее поколение больше внимания уделяет именно здоровому питанию, чем это было несколько лет назад. Это можно объяснить тем, что всё больше исследований доказывает, что питание может улучшить здоровье и даже вылечить различные хронические заболевания, и это оценивает всё больше и больше людей" – добавила учредитель OnPlate и сертифицированный специалист по питанию Лига Балоде.

Бало указала, что многие молодые люди испытывают хронические заболевания с раннего возраста, поэтому очень важно с детства правильно питаться.

"Результаты обобщения здоровья населения, проведенные в 2016 году Центральным статистическим управлением, показывают, что уже с 15-20-летнего возраста в 20% случаев распространены какие-либо хронические заболевания, которые беспокоят их ежедневно. Поэтому было бы очень важно уже в раннем детстве обучить важности правильного питания для полноценной жизни", - заявила она.

Исследование было проведено в апреле 2018 года при посредничестве исследовательского центра SKDS. В исследовании приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Фото: Maxima Latvija