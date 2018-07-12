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Садоводы и цветоводы предприятия Rīgas meži получают комплименты от рижан и гостей города за великолепие летних цветущих растений.

11 июля представители Rīgas meži отправились на ежегодный обход территорий с насаждениями в исторический центр Риги, Пардаугаву и других окрестностей города.

Основное внимание было уделено оценке качества летних клумб и определению задач на предстоящие сезоны. Качество насаждений и уход за растениями был оценен высоко. Специалисты отметили работу компании Rīgas meži по интеграции латышских традиций в цветочные проекты.

Садоводы Rīgas meži получили комплименты за цветочные композиции от приезжих гостей на английском, русском, датском и немецком языках.

Две самые большие цветочные клумбы находятся в центре столицы - недалеко от Латвийской национальной оперы и на Эспланаде.