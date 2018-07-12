Гости столицы восхищаются яркими рижскими клумбами (5)

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Общество | 12 июля 2018 года, 17:12

Садоводы и цветоводы предприятия Rīgas meži получают комплименты от рижан и гостей города за великолепие летних цветущих растений.

11 июля представители Rīgas meži отправились на ежегодный обход территорий с насаждениями в исторический центр Риги, Пардаугаву и других окрестностей города.

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Основное внимание было уделено оценке качества летних клумб и определению задач на предстоящие сезоны. Качество насаждений и уход за растениями был оценен высоко. Специалисты отметили работу компании Rīgas meži по интеграции латышских традиций в цветочные проекты.

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Садоводы Rīgas meži получили комплименты за цветочные композиции от приезжих гостей на английском, русском, датском и немецком языках.

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Две самые большие цветочные клумбы находятся в центре столицы - недалеко от Латвийской национальной оперы и на Эспланаде.

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Комментарии 5
Реалист3 часа назад
Ландшафтные дизайнеры Риги выше всякой похвалы , их вкус и мастерство достойны восхищения. Такие парки располагают отдыхать и снимать стресс дня . Хочется надеяться , что другая "антирижская" часть рижан не брякнет своё обычное - "я не разрешал тратить МОИ налоги на эту блажь и ерунду !".
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Что есть, то есть3 часа назад
Ещё в этом плане Вентспилс хорош.
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Latviešu Patriots2 часа назад
Tiešām skaisti! 100% atbalstu!
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