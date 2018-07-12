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Почти треть всех рижан (27,9%) рижан считают самым привлекательным для жизни районом столицы Межапарк, самым не приспособленным - Болдераю, показал опрос, проведенный центром социологических исследований SKDS.

Как сообщила представитель департамента Рижской думы по городскому развитию Солвита Бренце, вторым наиболее подходящим для жизни районом рижане назвали центр города (19,6%), третьим - Иманту (16,7%), четвертым - Пурвциемс (16,1%).

Самыми неподходящими наряду с Болдераей (34%) рижане считают Московский форштадт (34%) и Кенгарагс (18%).

Тремя вещами, которые улучшились в Риге за последний год, 31% опрошенных назвали транспортную и пешеходную инфраструктуру, 23% - благоустройство города, 17% - успешное решение вопросов окружающей среды в парках и зеленой зоне.

Опрос проводился в апреле-мае этого года, в нем участвовали 2163 респондента.

Фото: flickr.com/latvia.travel