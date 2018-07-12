Жители назвали самый привлекательный район Риги (+ОПРОС) (33)

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Общество | 12 июля 2018 года, 17:54

Почти треть всех рижан (27,9%) рижан считают самым привлекательным для жизни районом столицы Межапарк, самым не приспособленным - Болдераю, показал опрос, проведенный центром социологических исследований SKDS.

Как сообщила представитель департамента Рижской думы по городскому развитию Солвита Бренце, вторым наиболее подходящим для жизни районом рижане назвали центр города (19,6%), третьим - Иманту (16,7%), четвертым - Пурвциемс (16,1%).

Самыми неподходящими наряду с Болдераей (34%) рижане считают Московский форштадт (34%) и Кенгарагс (18%).

Тремя вещами, которые улучшились в Риге за последний год, 31% опрошенных назвали транспортную и пешеходную инфраструктуру, 23% - благоустройство города, 17% - успешное решение вопросов окружающей среды в парках и зеленой зоне.

Опрос проводился в апреле-мае этого года, в нем участвовали 2163 респондента.

Фото: flickr.com/latvia.travel

Комментарии 33
Зёма2 часа назад
самый неудобный район это "новая" Тейка ....с одной стороны жд ,с другой жутко оживленная Густава Земгала ...ни заехать туда,ни выехать ...а цены ломят *загрыл глаза рукой
И домов налепили ,друг дружке в окна смотреть.
Короче-полная хрень!
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Опрос на твайку проводили?2 часа назад
Межик - ну да: чистый воздух, тихо...нет магазинов, транспорт не очень, школа, поликлиника х.з. где.
Ценр - просто мрак.
Иманта - старые, изношенные бетонки, нет места для парковки, в остальном не плохо, кладбище рядом:)))
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Зёма2 часа назад
ты,как настоящий патриот латвии,не должен по-русски понимать ,не говоря уже о том,что на русском сайте тусоваться!Стыдно!
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