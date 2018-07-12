Swedbank предупреждает своих клиентов о мошенниках (5)

фото

Общество | 12 июля 2018 года, 17:22

В Латвии орудуют мошенники, которые звонят людям, представляясь сотрудниками Swedbank, предупреждает банк.

Звонящие люди призывают латвийцев устанавливать на компьютеры некие программы, которые якобы позволяют зарабатывать деньги.

Swedbank не совершает таких звонков, в виду чего призывает людей быть внимательными, напоминая, что никому нельзя передавать свои данные интернет-банка, PIN-коды или какую-то другую информацию.

В банке также заявляют, что его сотрудники никогда не звонят или пишут на э-почту с призывами установить дополнительные приложения.

Если кто-то из клиентов получил подозрительный звонок или письмо, Swedbank призывает немедленно сообщать об этом в банк.

Чтобы не стать жертвами мошенников, банк призывает сообщить об этом членам семьи и друзьям.

Фото: pexels.com

Комментарии 5
шурик4 часа назад
в кои веки согласен с патриотсом
по сабжу: а откуда мошенники имеют данные о клиентах шведбанка?
Ответить
Alex4 часа назад
...жалко не звОнют ,давно не развлекался...Вот недельку голову морочил какому-то "биржевому шустрику", такое удовлетворение !!!
Ответить
Latviešu Patriots 5 часов назад
Es to izdarīju, jo es esmu 100% latviešu pederasts
2
Ответить