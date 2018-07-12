Swedbank предупреждает своих клиентов о мошенниках (5)
В Латвии орудуют мошенники, которые звонят людям, представляясь сотрудниками Swedbank, предупреждает банк.
Звонящие люди призывают латвийцев устанавливать на компьютеры некие программы, которые якобы позволяют зарабатывать деньги.
Swedbank не совершает таких звонков, в виду чего призывает людей быть внимательными, напоминая, что никому нельзя передавать свои данные интернет-банка, PIN-коды или какую-то другую информацию.
В банке также заявляют, что его сотрудники никогда не звонят или пишут на э-почту с призывами установить дополнительные приложения.
Если кто-то из клиентов получил подозрительный звонок или письмо, Swedbank призывает немедленно сообщать об этом в банк.
Чтобы не стать жертвами мошенников, банк призывает сообщить об этом членам семьи и друзьям.
Фото: pexels.com
по сабжу: а откуда мошенники имеют данные о клиентах шведбанка?