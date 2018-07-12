Общество |

В Латвии орудуют мошенники, которые звонят людям, представляясь сотрудниками Swedbank, предупреждает банк.

Звонящие люди призывают латвийцев устанавливать на компьютеры некие программы, которые якобы позволяют зарабатывать деньги.

Swedbank не совершает таких звонков, в виду чего призывает людей быть внимательными, напоминая, что никому нельзя передавать свои данные интернет-банка, PIN-коды или какую-то другую информацию.

В банке также заявляют, что его сотрудники никогда не звонят или пишут на э-почту с призывами установить дополнительные приложения.

Если кто-то из клиентов получил подозрительный звонок или письмо, Swedbank призывает немедленно сообщать об этом в банк.

Чтобы не стать жертвами мошенников, банк призывает сообщить об этом членам семьи и друзьям.

Фото: pexels.com