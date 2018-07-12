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В Латвии растет заболеваемость раком кожи у людей в возрасте от 35 лет, заявила на открытии кампании "Не жарься!" онколог Даце Балтиня.

По ее словам, именно молодые люди часто думают, что рак их не коснется, однако статистика свидетельствует о противоположном. В отличие от других локаций, рак кожи может развиваться в любом возрасте.

Балтиня обеспокоена тем, что люди не обращаются за помощью своевременно, потому что, если болезнь открыта вовремя, хватает одной операции для выздоровления. В то же время у человека, переболевшего раком кожи, увеличивается риск заболеть раком другой локации.

Она напомнила о мобильном приложении We Care, Be Aware, которое помогает самостоятельно провести скрининг меланомы и через три дня получить результат.

Дерматолог Раймонд Карлс добавил, что нужно учитывать влияние как природного, так и искусственного ультрафиолетового излучения.

Министр здравоохранения Анда Чакша на открытии кампании заявила, что задача министерства состоит в работе со здоровыми людьми, чтобы предупредить болезнь. По ее словам, в Латвии рак кожи является самым частым онкозаболеванием, поэтому людям важно понимать, что длительное пребывание на солнце может привести к опасному, трудноизлечимому заболеванию.

Материалы кампании будут демонстрироваться по телевидению, в крупных кинотеатрах, будет и наружная реклама.

Фото: pixabay.com