Врачи бьют тревогу: растет число больных раком кожи среди молодых людей (6)

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Общество | 12 июля 2018 года, 15:39

В Латвии растет заболеваемость раком кожи у людей в возрасте от 35 лет, заявила на открытии кампании "Не жарься!" онколог Даце Балтиня.

По ее словам, именно молодые люди часто думают, что рак их не коснется, однако статистика свидетельствует о противоположном. В отличие от других локаций, рак кожи может развиваться в любом возрасте.

Балтиня обеспокоена тем, что люди не обращаются за помощью своевременно, потому что, если болезнь открыта вовремя, хватает одной операции для выздоровления. В то же время у человека, переболевшего раком кожи, увеличивается риск заболеть раком другой локации.

Она напомнила о мобильном приложении We Care, Be Aware, которое помогает самостоятельно провести скрининг меланомы и через три дня получить результат.

Дерматолог Раймонд Карлс добавил, что нужно учитывать влияние как природного, так и искусственного ультрафиолетового излучения.

Министр здравоохранения Анда Чакша на открытии кампании заявила, что задача министерства состоит в работе со здоровыми людьми, чтобы предупредить болезнь. По ее словам, в Латвии рак кожи является самым частым онкозаболеванием, поэтому людям важно понимать, что длительное пребывание на солнце может привести к опасному, трудноизлечимому заболеванию.

Материалы кампании будут демонстрироваться по телевидению, в крупных кинотеатрах, будет и наружная реклама.

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
Дуся1 час назад
Загар образуется даже в тени под навесом, под деревьями в парке или в лесу от рассеянных ультрафиолетовых лучей, причём такой загар будет очень ровным и красивым. Категорически нельзя выжариваться на солнце - жир не вытопишь, а ожоги будут. Детям надо светлые панамки на головы и закрытую одежду из хлопка. Помните : МЕЛАНОМА НЕИЗЛЕЧИМА - это всего полтора-два года жизни после постановки диагноза. Кто хочет умереть молодым, тот пусть ходит в солярии и вылёживается на пляжах.
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шурик1 час назад
надо больше химии в пайку класть. и вообще пейте кока-колу
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Крыса1 час назад
Откуда у людей деньги на лечения всяких меланом?? Раньше можно было переодически заходить к врачам просто измерить давление или осмотреться.. с нашими зарплатами такое только в мечтах!! Поэтому идя на работу нужно думать о себе что если подвернешь ногу даже скорая не приедет если денег нет...
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