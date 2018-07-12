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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало на 70 евро некоторых депутатов Резекнеской и Аглонской краевой думы.

По сообщению бюро, депутаты потратили бюджетные средства самоуправлений на перевод информационных бюллетений на русский язык.

Так, депутаты Резекненской краевой думы во время заседания по принятию бюджета на 2016 и 2017 годы, выделили средства на перевод текстов информационного издания Rēzeknes novada ziņas.

Депутаты Аглонской краевой думы заключили договор с самим издательством Aglonas novada vēstis о переводе материалов с латышского на русский язык и их дальнейшей печати.

Антикоррупционное бюро подчеркивает, что депутаты нарушили закон «О самоуправлениях», «О государственном языке» и «О предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица».

Фото: twitter.com/rezeknesnovads