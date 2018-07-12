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7 июля в Риге сотрудники Зиемельского участка Госполиции Риги получили информацию о краже из автомобиля на Саркандаугаве. В транспортном средстве было разбито стекло и украдена панель навигации.

В ходе оперативной работы полицейские установили возможного виновника и 10 июля задержали его. По месту жительства подозреваемого провели обыск, где нашли украденную панели навигации.

Задержанный (1977 г. р.) ранее уже попадал в поле зрения полиции в связи с имущественными преступлениями и употреблением наркотических веществ.

В связи с произошедшим был начат уголовный процесс – о краже из транспортного средства. За такое преступление виновный наказывают лишением свободы на срок до пяти лет или кратковременным лишением свободы, принудительными работали, либо денежным штрафом с конфискацией имущества или без конфискации имущества.

Кроме того, начат уголовный процесс за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет или кратковременное лишение свободы, или принудительный труд, или штраф.

Фото: pixabay.com