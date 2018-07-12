"Не жарься!": началась кампания о вреде загара (5)
В Латвии началась социальная кампания "Не жарься!", целью которой является привлечь внимание людей, особенно представителей молодого поколения, к тому, чтобы напомнить о негативном воздействии ультрафиолетового (УФ) излучения на кожу человека и снизить риск вызванных им онкологических заболеваний.
Sāk kampaņu pret UV starojuma radīto risku “NECEPIES!”— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) 12 июля 2018 г.
Plašāk: https://t.co/33LQs7kRZQ pic.twitter.com/YrZPwoSCpG
Министр здравоохранения Анда Чакша на открытии кампании заявила, что задача министерства состоит в работе со здоровыми людьми, чтобы предупредить болезнь.
По ее словам, в Латвии рак кожи является самым частым онкозаболеванием, поэтому людям важно понимать, что длительное пребывание на солнце может привести к опасному, трудноизлечимому заболеванию.
Как ранее заявила онколог Даце Балтиня, Латвии растет заболеваемость раком кожи у людей начиная с 35 лет.
По ее словам, именно молодые люди часто думают, что рак их не коснется, однако статистика свидетельствует об обратном. В отличие от других локаций, рак кожи может развиваться в любом возрасте.
Балтиня обеспокоена тем, что люди не обращаются за помощью своевременно, потому что, если болезнь открыта вовремя, хватает одной операции для выздоровления. В то же время у человека, переболевшего раком кожи, увеличивается риск заболеть раком другой локации.
Она напомнила о мобильном приложении "We Care, Be Aware", которое помогает самостоятельно провести скрининг меланомы и через три дня получить результат.
Sāk kampaņu pret UV starojuma radīto risku “NECEPIES!”— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) 12 июля 2018 г.
Plašāk: https://t.co/33LQs7kRZQ pic.twitter.com/YrZPwoSCpG
Материалы кампании будут демонстрироваться по телевидению, в крупных кинотеатрах, будет и наружная реклама.
Летом надо в меру загорать, зимой - капля автозагара в крем, чтобы не быть хрустально-белой.А женщины-угольки колхозом попахивают.
Какой нафиг загар вреден? В Прибалтике солнца катастрофически не хватает! Это в этом году лето с мая началось, а в прошлом его вообще не было.
Местные врачи постоянно рекомендуют (особенно детям) витамин D, С, Мg. Ладно многие врачи оставляют желать лучшего, но анализы показываю недостатки витаминов в организме.
Лучше введите постоянный король соляриев и проф заведений, а не языковой террор устраивайте. Толку больше будет и много европейский денег сэкономите .