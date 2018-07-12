Общество |

В Латвии началась социальная кампания "Не жарься!", целью которой является привлечь внимание людей, особенно представителей молодого поколения, к тому, чтобы напомнить о негативном воздействии ультрафиолетового (УФ) излучения на кожу человека и снизить риск вызванных им онкологических заболеваний.

Министр здравоохранения Анда Чакша на открытии кампании заявила, что задача министерства состоит в работе со здоровыми людьми, чтобы предупредить болезнь.

По ее словам, в Латвии рак кожи является самым частым онкозаболеванием, поэтому людям важно понимать, что длительное пребывание на солнце может привести к опасному, трудноизлечимому заболеванию.

Как ранее заявила онколог Даце Балтиня, Латвии растет заболеваемость раком кожи у людей начиная с 35 лет.

По ее словам, именно молодые люди часто думают, что рак их не коснется, однако статистика свидетельствует об обратном. В отличие от других локаций, рак кожи может развиваться в любом возрасте.

Балтиня обеспокоена тем, что люди не обращаются за помощью своевременно, потому что, если болезнь открыта вовремя, хватает одной операции для выздоровления. В то же время у человека, переболевшего раком кожи, увеличивается риск заболеть раком другой локации.

Она напомнила о мобильном приложении "We Care, Be Aware", которое помогает самостоятельно провести скрининг меланомы и через три дня получить результат.

Материалы кампании будут демонстрироваться по телевидению, в крупных кинотеатрах, будет и наружная реклама.