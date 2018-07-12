"Не жарься!": началась кампания о вреде загара (5)

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Общество | 12 июля 2018 года, 19:36

В Латвии началась социальная кампания "Не жарься!", целью которой является привлечь внимание людей, особенно представителей молодого поколения, к тому, чтобы напомнить о негативном воздействии ультрафиолетового (УФ) излучения на кожу человека и снизить риск вызванных им онкологических заболеваний.

Министр здравоохранения Анда Чакша на открытии кампании заявила, что задача министерства состоит в работе со здоровыми людьми, чтобы предупредить болезнь.

По ее словам, в Латвии рак кожи является самым частым онкозаболеванием, поэтому людям важно понимать, что длительное пребывание на солнце может привести к опасному, трудноизлечимому заболеванию.

Как ранее заявила онколог Даце Балтиня, Латвии растет заболеваемость раком кожи у людей начиная с 35 лет.

По ее словам, именно молодые люди часто думают, что рак их не коснется, однако статистика свидетельствует об обратном. В отличие от других локаций, рак кожи может развиваться в любом возрасте.

Балтиня обеспокоена тем, что люди не обращаются за помощью своевременно, потому что, если болезнь открыта вовремя, хватает одной операции для выздоровления. В то же время у человека, переболевшего раком кожи, увеличивается риск заболеть раком другой локации.

Она напомнила о мобильном приложении "We Care, Be Aware", которое помогает самостоятельно провести скрининг меланомы и через три дня получить результат.

Материалы кампании будут демонстрироваться по телевидению, в крупных кинотеатрах, будет и наружная реклама.

Комментарии 5
Байба1 час назад
Загар давно уже не в моде. Витамина Д от солярия тоже не получаешь. Кожа портится, лицо в морщинах. Людей лечить от солярной и зависимости надо!
Летом надо в меру загорать, зимой - капля автозагара в крем, чтобы не быть хрустально-белой.А женщины-угольки колхозом попахивают.
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Наблюдаю21 минуту назад
Да половина девушек после подвала, как будто на каторге в цехах пашут. Лица, спины, предплечья в прыщах, в рытвинах. Молодежь в рубцах от прыщей. Просто ШАУСМАС!
Какой нафиг загар вреден? В Прибалтике солнца катастрофически не хватает! Это в этом году лето с мая началось, а в прошлом его вообще не было.
Местные врачи постоянно рекомендуют (особенно детям) витамин D, С, Мg. Ладно многие врачи оставляют желать лучшего, но анализы показываю недостатки витаминов в организме.

Лучше введите постоянный король соляриев и проф заведений, а не языковой террор устраивайте. Толку больше будет и много европейский денег сэкономите .
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Петр35 минут назад
Эти врачи никогда толком ничего не объяснят!Загарать в соляриях конечно вредно.Но на солнце полезно-вырабатывается витамин Д который борется с раковыми клетками. Я например родился на юге и мне солнечный загар нужен.А то врач мне зимой прописал пить этот витамин.Такого не должно быть!может быть лватышам и вредно загорать но немного можно с утра до 12 часов и после обеда с 16 часов.Нельзя загорать людям с многочисленными роди7нками на теле-знаю печальный исход после отдыха в Египте!Но вообще приятно смотреть на слегка загоревшую девушку чем на бледную спирохету!Кстати миллиарды людей живут рядом с экватором и повально не болеют раком!Кстати я читал что жители Черногории средняя продолжительность жизни 82 ГОДА а не как в Латвии !
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