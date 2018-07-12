Общество |

В пятницу большую часть Латвии коснутся дожди различной силы, местами очень интенсивные ливни будут сопровождать грозы.

В ближайшие часы и в ночь на пятницу сильный дождь ожидается в южных районах, главным образом на юго-западе страны.

Ночью будет дуть слабый ветер, местами сгустится туман, температура воздуха составит +14..+19 градусов.

Днем ожидается преимущественно облачная погода. Будет дуть слабый восточный ветер, в Курземе - северо-восточный ветер. Дождь и грозовые облака будут двигаться с востока на запад. Во время грозы ветер станет порывистым. Максмимальная температура воздуха составит +20..+27 градусов.

В Риге в пятницу временами ожидается дождь, возможны сильные ливни с грозами. Минимальная температура воздуха составит +19 градусов, в пригороде - +16..+18 градусов. Днем воздух прогреется до +25 градусов.