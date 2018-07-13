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Работа есть, однако работников найти невозможно. С такой ситуацией все чаще сталкиваются латвийские предприниматели. Экономисты признают, что жители Латвии все меньше хотят работать на низкооплачиваемой работе, и чтобы заработать деньги отправляются за границу.

Эксперты считают, что для того, чтобы удержать людей от отъезда надо поднимать среднюю зарплату до 1440 евро в месяц до уплаты налогов, пишет lsm.lv со ссылкой на LTV.

"Нам надо добиться, чтобы у достаточно большой группы населения зарплата составляла более 1000 евро. Если сейчас треть работающих получает 1000 евро и больше, то правительство должно добиться того, чтобы каждый второй в качестве зарплаты получал 1000 евро и больше", - сообщил министр экономики Арвил Ашераденс.

Впрочем, подсчеты министерства экономики более чем осторожны? отмечает LTV. Поставленной цели по повышению средней зарплаты до 1440 евро можно будет добиться лет через 5-7. И то, она будет на уровне нынешней средней зарплаты в Германии.

Как сообщает LTV, предприниматели положительно оценивают поставленную задачу, однако такие зарплаты не готовы платить малоквалифицированной рабочей силе.

"Мы не сможем платить столько же, сколько платят за рубежом за низкую квалификацию. Ведь остальные затраты здесь еще дороже, чем тамошние. Откуда взять деньги? Мы физически столько не наработаем", - пояснил руководитель фирм Igate и Marko KEA Марис Пейланс.

По его словам, главная помеха этому - по-прежнему высокие цены на энергоресурсы. Кроме того, недавняя налоговая реформа не дала желаемого результата.

Вместо этого предприниматели призывают правительство открыть двери малоквалифицированной рабочей силе, однако это предложение не получает политическую поддержку.

Между тем, как уже сообщалось, сейчас среди наметилась интересная тенденция предпринимателей. Как свидетельствуют результаты последнего опроса Citadele Index, чуть более 50% предприятий компенсируют повышение зарплат своим работникам повышением цен для своих клиентов.

При этом, как говорится в исследовании, в последнее время все четче обозначается самый большой вызов - доступность рабочей силы и повышение зарплат.