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В конце недели в Латвии ожидается жаркая погода, во многих местах - грозовые ливни, на следующей жара сохранится, хотя к территории страны приблизится новый циклон.

В субботу при слабом или умеренном северном ветре температура воздуха поднимется до +23..+28 градусов, немного прохладнее будет в морских прибрежных районах. В воскресенье будет более солнечная погода, а температура воздуха - на один градус выше.

На следующей неделе температура воздуха может достигнуть +30 градусов. С юго-востока к Латвии будет приближаться циклон, под воздействием которого в некоторые дни ожидается более облачная и менее теплая погода, а также дожди. В первой половине недели немного усилится северный, северо-восточный ветер.

По ночам температура, преимущественно, не будет опускаться ниже +15 градусов.

Фото: pexels.com