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Общественная организация "За легальное содержание" совместно с полицией провела рейды с целью выяснения, в каких публичных местах Риги и других городов Латвии смотрят нелегальные трансляции матчей чемпионата мира по футболу, сообщает передача "Сегодня вечером" на Русском вещании LTV7.

Как программе напомнила глава общества "За легальный контент!" Даце Котзева, смотреть в Латвии матчи чемпионата мира по футболу можно лишь на телеканале LTV7, которому принадлежат права на трансляцию игр Кубка мира по футболу на территории страны. Смотреть футбол и слушать комментарии по другим телеканалам и в интернете незаконно. Это касается в том числе и общественных мест, таких как кафе, бары и рестораны. Трансляции российских телеканалов в общественных местах облагаются штрафом.

Как рассказала Котзева, в ходе проверок в столице нарушений было выявлено немного.

"Во вторник мы проверили шесть публичных мест в районах Тейка, Пурвциемс и Югла — бары, рестораны и кафе. В 90% случаев все было хорошо: футбол смотрели легально по телеканалу LTV7", — рассказала она.

По ее словам, значительно больше "пиратских" трансляций было выявлено в Юрмале.

"Из 11 проверенных мест в четырех констатировано нелегальное вещание через телеканал "Россия 1", который на территории Латвии не имеет разрешения на ретрансляцию. Использовалось нелегальное подключение российского спутника "НТВ плюс". Полиция составила акт о проверке и конфисковала нелегальное оборудование", — отчиталась Котзева.

Какой штраф грозит нарушителям теперь решит районный суд. Максимальное наказание для юридических лиц — 1400 евро.

По словам Котзевой, находящиеся в барах зрители были крайне расстроены внезапным прекращением футбольного праздника.

"Было немного жалко, мы понимали эмоциональные аргументы и возбуждение зрителей. Но это юридический вопрос, это проверка полиции в соответствии с законом. Они, наверное, продолжили просмотр в другом месте или, как в случае гостиницы, вернулись в свои номера и продолжили просмотр на LTV7", — заключила Котзева.

В начале ЧМ-2018 Латвийское телевидение выпустило предупреждение, что смотреть в Латвии матчи чемпионата мира по футболу можно лишь на телеканале LTV7. Трансляции российских телеканалов в общественных местах облагаются штрафом.

Фото из Flicrk/carlo de marchis