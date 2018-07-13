"Было немного жалко": латвийские бары нелегально транслировали матчи ЧМ по футболу (13)

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Общество | 13 июля 2018 года, 09:55

Общественная организация "За легальное содержание" совместно с полицией провела рейды с целью выяснения, в каких публичных местах Риги и других городов Латвии смотрят нелегальные трансляции матчей чемпионата мира по футболу, сообщает передача "Сегодня вечером" на Русском вещании LTV7.

Как программе напомнила глава общества "За легальный контент!" Даце Котзева, смотреть в Латвии матчи чемпионата мира по футболу можно лишь на телеканале LTV7, которому принадлежат права на трансляцию игр Кубка мира по футболу на территории страны. Смотреть футбол и слушать комментарии по другим телеканалам и в интернете незаконно. Это касается в том числе и общественных мест, таких как кафе, бары и рестораны. Трансляции российских телеканалов в общественных местах облагаются штрафом.

Как рассказала Котзева, в ходе проверок в столице нарушений было выявлено немного.

"Во вторник мы проверили шесть публичных мест в районах Тейка, Пурвциемс и Югла — бары, рестораны и кафе. В 90% случаев все было хорошо: футбол смотрели легально по телеканалу LTV7", — рассказала она.

По ее словам, значительно больше "пиратских" трансляций было выявлено в Юрмале.

"Из 11 проверенных мест в четырех констатировано нелегальное вещание через телеканал "Россия 1", который на территории Латвии не имеет разрешения на ретрансляцию. Использовалось нелегальное подключение российского спутника "НТВ плюс". Полиция составила акт о проверке и конфисковала нелегальное оборудование", — отчиталась Котзева.

Какой штраф грозит нарушителям теперь решит районный суд. Максимальное наказание для юридических лиц — 1400 евро.

По словам Котзевой, находящиеся в барах зрители были крайне расстроены внезапным прекращением футбольного праздника.

"Было немного жалко, мы понимали эмоциональные аргументы и возбуждение зрителей. Но это юридический вопрос, это проверка полиции в соответствии с законом. Они, наверное, продолжили просмотр в другом месте или, как в случае гостиницы, вернулись в свои номера и продолжили просмотр на LTV7", — заключила Котзева.

В начале ЧМ-2018 Латвийское телевидение выпустило предупреждение, что смотреть в Латвии матчи чемпионата мира по футболу можно лишь на телеканале LTV7. Трансляции российских телеканалов в общественных местах облагаются штрафом.

Фото из Flicrk/carlo de marchis

Комментарии 13
Дебилы, блд1 час назад
"..мы будем показывать футбол по технологиям середины 80-х прошлого тысячелетия, а то, что весь мир, включая Эстонию и Литву, давным давно все транслируют в HD — это происки кремля и сотонистов. Смотреть можно только наше родное говно, идущее с перебоями. Кстати, следующим мы запретим горячую воду и двигатели внутреннего сгорания. И самолеты! Да, самолеты особенно, а то очень много раб силы куда-то улетает..."

Пиздец полный. Первый канал транслирует уже в 4К (!!), а здесь надо быть благодарным, что картинка УЖЕ цветная видимо. И ведь еще и полицию с собой таскает, уродина в синем платье, самое наверное красивое выбрала, тварь. Но в картинке лтв7 это все равно было не заметно.
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Satīra1 час назад
А вот было бы интересно посмотреть на какие деньги существует эта "общественная организация". Эта Даце между рейдами довольно активно путешествует по миру. И вообще она мне напоминает тех "борцов за законность" времён второй мировой войны, когда латыш стучал на латыша, хорошо зная что того расстреляют и можно будет завладеть его имуществом...
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мда56 минут назад
ну наконец то можно спать спокойно. даце что ты на себя нацепила..
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