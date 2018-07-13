Синоптики предупреждают о сильных грозовых ливнях (3)
Общество | 13 июля 2018 года, 10:28
В пятницу в Латвии ожидается жаркая и влажная погода, образуются грозовые тучи, пройдут ливни, местами - очень интенсивные, предупреждают синоптики.
Тучи будут двигаться с востока на запад, ветер слабый, во время грозы - порывистый.
Температура воздуха - от +21 до +28 градусов, жарче будет в Видземе.
В Риге воздух прогреется до +27 градусов, возможны гроза и сильные ливни.
Погодные условия в Латвии определяет область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря понизилось до 758-760 мм ртутного столба.
Самый точный прогноз синоптиков-это слово МЕСТАМИ.
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а мне нравится такая погода.
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МЕСТАМИ ВОЗМОЖНО ;)
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