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В пятницу в Латвии ожидается жаркая и влажная погода, образуются грозовые тучи, пройдут ливни, местами - очень интенсивные, предупреждают синоптики.

Тучи будут двигаться с востока на запад, ветер слабый, во время грозы - порывистый.

Температура воздуха - от +21 до +28 градусов, жарче будет в Видземе.

В Риге воздух прогреется до +27 градусов, возможны гроза и сильные ливни.

Погодные условия в Латвии определяет область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря понизилось до 758-760 мм ртутного столба.