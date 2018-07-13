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Во время XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца спрос на некоторые продукты в магазинах Maxima Latvija вырос более чем в два раза. Среди самых покупаемых продуктов были различные закуски, копчености, готовая еда и солнцезащитный крем.

"Самое крупное событие столетия Латвии нашло отражение и в покупательских корзинах. Во время праздничной недели в магазинах Maxima Latvija вырос спрос на продукты быстрого приготовления и готовые закуски, в том числе из ассортимента Meistara Marka. Были востребованы также любимые латышами копчености в разных вариациях. Под влиянием сухой и солнечной погоды значительно вырос спрос и на солнцезащитные кремы, объем продаж которых в Риге по сравнению с предпраздничной неделей вырос на 60%", - рассказала директор департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня.

Одними из самых востребованных покупателями закусок на праздничной неделе в магазинах "Maxima" были копченые и соленые продукты Meistara Marka, спрос на которые был на 55% выше, чем неделей ранее.

Также на 54% вырос спрос на мясные рулеты, а популярность холодных мясных продуктов в отдельных магазинах Maxima в Риге превысила повседневные показатели более чем на 118%.

Также на праздничной неделе в некоторых магазинах Maxima в Риге вырос спрос на ржаной хлеб – его покупали на 30% больше, чем неделей ранее. Покупатели выбирали также различные закуски – спрос на них в праздничную неделю вырос на треть.

Результаты продаж Maxima Latvija свидетельствуют, что участники праздника учитывали теплую погоду и позаботились о защите от солнца – продажи солнцезащитных кремов в магазинах Maxima в Риге на прошлой неделе выросли более чем на 60% по сравнению с показателями предыдущей недели.

В отдельных магазинах Maxima в рижских микрорайонах вблизи школ рост продаж солнцезащитных кремов составил даже 75%.