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Сегодня, 13 июля в Пурвциемсе будут проводиться работы по ремонту водопровода, из-за чего у многих жителей будет отключена подача воды, сообщает муниципальное предприятие Rīgas ūdens.

Работы будут проводиться с 13.00 до 19.00, на пересечении улиц Пуцес и Пурвциема. Для проведения работ будет отключен водопровод на улице Пурвциема, на участке от улицы Стирну до улицы Гунара Астрас, а также водопровод улице Пуцес, на участке от улицы Пурвциема до улицы Стирну.

Во время ремонтных работ подача воды будет отключена на следующих объектах:

улица Стирну 14A, 22;

улица Пурвциема, 44k-1, 44k-2, 46, 48, 50, 61, 63, 67;

улица Пуцес 11k-1, 11k-2, 11k-3, 12k-1, 12k-2, 15, 15A, 17, 19, 19A, 21k-1, 21k-2, 21k-3, 21k-4, 27k-1, 27k-2, 27k-3, 27k-4, 27k-5, 27k-6;

улица Упеню 1,2

улица Дзелзавас, 70

улица Гунара Астрас 7A.

Указанное время проведения ремонтных работ может меняться в зависимости от объема работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды.

Rīgas ūdens приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства.

Фото: pixabay.com