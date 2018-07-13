У жителей Пурвциемса сегодня не будет воды (2)
Сегодня, 13 июля в Пурвциемсе будут проводиться работы по ремонту водопровода, из-за чего у многих жителей будет отключена подача воды, сообщает муниципальное предприятие Rīgas ūdens.
Работы будут проводиться с 13.00 до 19.00, на пересечении улиц Пуцес и Пурвциема. Для проведения работ будет отключен водопровод на улице Пурвциема, на участке от улицы Стирну до улицы Гунара Астрас, а также водопровод улице Пуцес, на участке от улицы Пурвциема до улицы Стирну.
Во время ремонтных работ подача воды будет отключена на следующих объектах:
улица Стирну 14A, 22;
улица Пурвциема, 44k-1, 44k-2, 46, 48, 50, 61, 63, 67;
улица Пуцес 11k-1, 11k-2, 11k-3, 12k-1, 12k-2, 15, 15A, 17, 19, 19A, 21k-1, 21k-2, 21k-3, 21k-4, 27k-1, 27k-2, 27k-3, 27k-4, 27k-5, 27k-6;
улица Упеню 1,2
улица Дзелзавас, 70
улица Гунара Астрас 7A.
Указанное время проведения ремонтных работ может меняться в зависимости от объема работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды.
Rīgas ūdens приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства.
Фото: pixabay.com