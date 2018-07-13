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В связи с заменой рельсов на перекрестке улиц Слокас и Юрмалас гатве, изменен маршрут 5-го трамвая, сообщает муниципальное предприятие Rīgas satiksme.

Так, теперь 5-й трамвай от конечной остановки Mīlgrāvis будет следовать по привычному маршруту до остановки Nacionālā opera, далее по Бульвару Аспазияс и улице Кр.Барона до остановки Stacijas laukums (ул. Радио) и затем обратно в Милгравис. Также Rīgas satiksme отмечает, что некоторые трамваи 5-го маршрута будут курсировать от остановки Stacijas laukums только до остановки Aldaris.

Трамвай из Ильгюциемса будет заменен автобусом 5T, который будет идти параллельно трамвайным путям. Автобус 5Т по маршруту Stacijas laukums – Iļģuciems будет останавливаться на трамвайных остановках и на некоторых автобусных остановках.

Автобус 5Т, идущий до конечной остановки Iļģuciems, будет останавливаться на временной остановке на улице Слокас около бульвара Узварас и на автобусной остановке A. Grīna bulvāris на улице Слокас. Также в обоих своих направлениях автобус 5Т будет останавливаться на автобусной остановке Nacionālā bibliotēka.

Пассажирам, которые ежедневно используют билеты на определенное количество поездок или покупают билет у водителя, пересаживаясь с 5 трамвая на автобус 5T, перерегистрация э-талона или покупка нового билета не требуется. Зарегистрированный или купленный билет действует в течение 100 минут во время движения в том же направлении.

Пассажиры, использующие абонементные билеты на трамвай (часовые, 24-часовые, 3-дневные и 5-дневные билеты), месячные абонементы на маршрут 5-го трамвая, а также льготы на проезд от Рижского самоуправления должны регистрировать э-талон повторно, пересаживаясь с 5 трамвая на автобус 5T (или наоборот).

Пассажирам, которые не пользуются э-талоном, но имеют право получить у водителя нулевой билет (люди с инвалидностью I и II группы, люди с инвалидностью в возрасте до 18 лет и т.д.), каждый раз требуется получать у водителя транспорта нулевой билет.

Те, у кого приобретен билет на месяц на проезд в 5-м трамвае, могут спокойно регистрировать билет в автобусе 5Т, так как этот э-талон привязан к маршруту 5-го трамвая.

Более подробную информацию об услугах, предоставляемых Rīgas satiksme, расписаниях маршрутов и видах билетов можно узнать на сайте www.rigassatiksme.lv или в социальных сетях - Twitter, Facebook и draugiem.lv.