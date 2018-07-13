Мать: почему я в Латвии должна видеть мультики на русском языке? (22)

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Общество | 13 июля 2018 года, 11:17

Посетительница детского уголка супермаркета RIMI услышала русский язык с экрана, где транслировался мультфильм, и написала письмо на «Доску жалоб» программы Bez Tabu.

«Регулярно посещаем детский уголок магазина „RIMI“ в торговом центре „Spice“. И я заметила, что детские анимационные фильмы там всегда звучат на русском языке. Ни разу мультфильмы не были на латышском! В Латвии что, детям мультики не нужно показывать на латышском?», — пишет мать.

Представитель магазина Даце Прейса на эту жалобу ответила, что за показ мультфильмов в детском уголке отвечает Lattelecom, в пакете которого есть целый ряд каналов с мультиками, пишет ru.focus.lv. Есть один канал на латышском и еще два транслируются на языках оригинала — русском и английском. Вероятно, сотрудник магазина в этот день просто включил другой канал.

«Если это очень важно для вас, то можно обратиться к персоналу магазина, который весьма вероятно будет в состоянии переключить канал», — заявила она.

Комментарии 22
Патриот 40 минут назад
Не нравится, не смотри! Вот я же не смотрю латвийские каналы! Вот такие суки мать твою и выращивают россистов, из детей делают уродов, дебилов! Каждый должен смотреть то что он хочет!
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АЛ239 минут назад
Радовалась бы дура, что хоть через мультики её ребёнок начнёт понимать ещё один язык, который в жизни ему пригодиться!

Судя по-всему, у латышей крышу снесло окончательно, это плохо может закончиться...
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И точно44 минуты назад
Боженька их сильно пометил.)))
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