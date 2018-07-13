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Посетительница детского уголка супермаркета RIMI услышала русский язык с экрана, где транслировался мультфильм, и написала письмо на «Доску жалоб» программы Bez Tabu.

«Регулярно посещаем детский уголок магазина „RIMI“ в торговом центре „Spice“. И я заметила, что детские анимационные фильмы там всегда звучат на русском языке. Ни разу мультфильмы не были на латышском! В Латвии что, детям мультики не нужно показывать на латышском?», — пишет мать.

Представитель магазина Даце Прейса на эту жалобу ответила, что за показ мультфильмов в детском уголке отвечает Lattelecom, в пакете которого есть целый ряд каналов с мультиками, пишет ru.focus.lv. Есть один канал на латышском и еще два транслируются на языках оригинала — русском и английском. Вероятно, сотрудник магазина в этот день просто включил другой канал.

«Если это очень важно для вас, то можно обратиться к персоналу магазина, который весьма вероятно будет в состоянии переключить канал», — заявила она.