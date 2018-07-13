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Согласно новым требованиям Европейской комиссии, Латвия внесет правки в оформление водительских прав, сообщает Latvijas radio.

Как сообщает портал Gorod.lv, изменения затронут только коды документа, не коснувшись водителей.

У латвийцев поводов для беспокойства нет, поскольку менять права нет необходимости, а их срок годности останется прежним, говорит представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Юрис Тетерис.

"Эти поправки чисто технические. Речь идет о так называемых кодах водительских удостоверений. Например, код 01 свидетельствует, что водитель должен носить очки или контактные линзы. А код 95 позволяет заниматься на автомобиле профессиональной деятельностью, а также работать профессиональным водителем. Теперь меняются правила этих кодов, а их список расширится. Никому не придется досрочно менять водительские права, просто в нашем законодательстве не были учтены отдельные и весьма специфичные коды. Это ни в коем случае не скажется на сроке годности выданных водительских прав или их признание в других странах", - отметил представитель CSDD.